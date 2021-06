САЩ включиха в черния си списък 5 китайски компании заради нарушения на човешките права

Вашингтон, 24 юни /БТА/

Министерството на търговията на САЩ включи в т. нар. си "черен списък" пет китайски компании заради твърдения за нарушения на правата на човека, предаде Ройтерс.

Компаниите, включени в "черния списък" са Hoshine Silicon Industry Co, Xinjiang Daqo New Energy Co, Xinjiang East Hope Nonferrous Metals Co., Xinjiang GCL New Energy Material Co и Xinjiang Production and Construction Corps.

Някои от компаниите произвеждат материали, използвани за производство на соларни панели.

Холдингите са включени в "черния списък" заради твърдения за нарушаване на човешките права и злоупотреби с уйгурите и други мюсюлмански малцинства в Синдзян-уйгурския автономен регион в Китай.

Източник: Вашингтон