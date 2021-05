Италия стана победител на тазгодишното издание на песенния конкурс "Евровизия"

Ротердам, 23 май /БТА/

Италия стана победител в тазгодишното издание на песенния конкурс "Евровизия", което се проведе в нидерландския град Ротердам, след като събра най-много гласове на финала на престижното събитие, съобщи официалният сайт на "Евровизия".

Италианската рок-група "Монескин" (Maneskin), спечели конкурса с песента "Zitti E Buoni". Втори и трети се класираха съответно Франция и Швейцария. Успехът на "Монескин" е едва трета победа за Италия на "Евровизия", като страната не е печелила първо място, откакто през 1990 г. Тото Кутуньо спечели оспорвания конкурс, отбелязва Асошиейтед прес.

Българската участничка на тазгодишния конкурс "Евровизия" Виктория Георгиева с песента "Growing Up is Getting Old" класира България на престижното 11-о място сред общо 26 страни участнички във финала.

На събитието, проведено в зала "Ахой" в Ротердам бяха допуснати само 3500 човека публика, при това без да носят маска.

Миналата година конкурсът бе отменен за първи път в своята история заради избухването на пандемията.

