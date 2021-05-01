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Българският патриарх Неофит получи Благодатния огън от Йерусалим

Благодатен огън - пристигане
Снимка: БТА

София, 1 май /БТА/
Негово Светейшество българският патриарх Неофит получи Благодатния огън от Йерусалим, който по-рано днес снизходи на Божи гроб. Огънят бе донесен в Патриаршеския дом в Софийската света митрополия от Негово Високопреосвещенство Врачанския митрополит Григорий, който оглавяваше българската делегация в Йерусалим, съобщиха от Българската патриаршия.
След изпяване на тропара "Възкресение Твое, Христе Спасе", Негово Светейшество патриарх Неофит е пожелал радостно посрещане на празника Възкресение Христово на целия български народ.
Тази вечер тържествените богослужения в страната ще започнат точно в полунощ, като ще се възвести Христовото Възкресение в цялата страна.

Източник: София

Водещите новини 02.05.2021

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