София, 1 май /БТА/

Негово Светейшество българският патриарх Неофит получи Благодатния огън от Йерусалим, който по-рано днес снизходи на Божи гроб. Огънят бе донесен в Патриаршеския дом в Софийската света митрополия от Негово Високопреосвещенство Врачанския митрополит Григорий, който оглавяваше българската делегация в Йерусалим, съобщиха от Българската патриаршия.

След изпяване на тропара "Възкресение Твое, Христе Спасе", Негово Светейшество патриарх Неофит е пожелал радостно посрещане на празника Възкресение Христово на целия български народ.

Тази вечер тържествените богослужения в страната ще започнат точно в полунощ, като ще се възвести Христовото Възкресение в цялата страна.





Източник: София