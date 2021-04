Софийският университет е сред 4,4 процента от най-добрите университети в света, според международна класация

София, 27 април /БТА/

В обявената класация на Center for World University Rankings за 2021-2022 година Софийският университет "Св. Климент Охридски" заема място сред най-добрите 4,4 процента университети в света. Тhe Center for World University Rankings публикува най-големите академични класации на световните университети. В тазгодишното издание на рейтинга участват 19 788 университета, съобщиха от пресцентъра на СУ.

Тази година Софийският университет се класира на 854-то място в света и на 340-то сред университетите в Европа. В България Тhe Center for World University Rankings класира Софийския университет на първо място, а общият му резултат в класацията е 71.2.

Методологията на Тhe Center for World University Rankings включва седем показателя, групирани в четири области: качество на образованието, измерено с броя на университетските възпитаници, спечелили големи академични отличия, спрямо размера на университета /25 процента/; заетост на възпитаниците, измерена с броя на възпитаниците на университета, които са заемали висши ръководни длъжности в най-големите световни компании, спрямо размера на университета /25 процента/; качество на преподавателите, измервано от броя на преподавателите, които са спечелили големи академични отличия /10 процента/; ниво на научните изследвания.

Тhe Center for World University Rankings е водеща консултантска организация, предоставяща политически, стратегически и консултантски услуги на правителства и университети с цел подобряване на образованието и резултатите от научните изследвания. Тя публикува авторитетни глобални университетски класации, известни с обективността, прозрачността и последователността си.

Източник: София