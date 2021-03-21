САЩ, Белгия Франция и Япония започват близкоизточно военноморско учение

Дубай, 21 март /БТА/

ВМС на САЩ съобщиха, че ще организират голямо военноморско учение в Близикя изток заедно с Белгия, Франция и Япония, предаде Асошиейтед прес. В учението (Group Arabian Sea Warfare Exercise) в Арабско море и Оманския залив ще участват френският самолетоносач "Шарл де Гол", американският десантен амфибиен кораб "Мейкин айлънд", белгийската фрегата "Леополд Първи" и японският разрушител "Ариаке", както и бойни самолети от четирите държави.

Източник: Дубай