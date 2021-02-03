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Бойко Борисов: Осъждането на Навални е неприемливо; той трябва да бъде освободен максимално бързо

МС – работно съвещание – Бойко Борисов
Снимка: БТА

София, 3 февруари /БТА/
Премиерът Бойко Борисов определи във Фейсбук решението да бъде изпратен в затвора Алексей Навални като неприемливо. "Осъждането на Навални е неприемливо. Той трябва да бъде освободен максимално бързо", пише премиерът.
"Съдебните процеси не трябва да бъдат политизирани. Недопустимо е и продължаващото насилие срещу мирно протестиращи руски граждани", изтъква още министър-председателят.

Източник: София

Водещите новини 03.02.2021

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