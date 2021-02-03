Бойко Борисов: Осъждането на Навални е неприемливо; той трябва да бъде освободен максимално бързо

София, 3 февруари /БТА/

Премиерът Бойко Борисов определи във Фейсбук решението да бъде изпратен в затвора Алексей Навални като неприемливо. "Осъждането на Навални е неприемливо. Той трябва да бъде освободен максимално бързо", пише премиерът.

"Съдебните процеси не трябва да бъдат политизирани. Недопустимо е и продължаващото насилие срещу мирно протестиращи руски граждани", изтъква още министър-председателят.

Източник: София