Кирил Вълчев е новият генерален директор на Българската телеграфна агенция

София, 27 януари /БТА/

Парламентът избра Кирил Вълчев за генерален директор на Българската телеграфна агенция /БТА/ с мандат пет години. За него гласуваха 105 депутати, без "против" и въздържали се.

БТА прилага биография на новия генерален директор.

Кирил Александров Вълчев е български юрист и журналист. Адвокат в областта на правото на интелектуалната собственост, медийното, търговското и гражданското право. Автор на публицистичните предавания "Седмицата" и "Годината" по частното национално Дарик радио. Пътешественик - посетил 182 от 193 държави, които са членове на Организацията на обединените нации (ООН), както и всички континенти.

Роден е на 24 май 1973 г. в София. Кръстен е на свети Кирил, на чийто празник е роден. Баща му инж. Александър Вълчев (1941 г. - 2012 г.) е основател и директор на Националния политехнически музей в София и основател и председател на Българския национален комитет на Световния съвет на музеите (International Council of Museums - ICOM). Майка му Жанета Вълчева се пенсионира като заместник-директор на Националното музикално училище "Любомир Пипков" в София.

Образование

През 1992 г. Кирил Вълчев завършва с отличие Националната гимназия за древни езици и култури "Константин-Кирил Философ". Дипломната му работа е на тема "Руски и украински старопечатни книги в библиотеката на Рилския манастир". Докато е ученик в гимназията от 1990 г. до 1992 г. работи като санитар във Второ вътрешно отделение на Четвърта градска болница в София, защото иска да стане лекар. Магистър по право в Юридическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски", който завършва с отличие през 1998 г. Дипломната му работа е на тема "Правен режим на ценните книжа, фондовите борси и публичните дружества". През 1995 г. завършва професионален курс по радио-мениджмънт в "Дойче Веле" в Кьолн, Германия. През 2000 г. е стипендиант в Програмата за европейски лидери на "Джърман Маршъл Фонд" в САЩ. През 2003 г. е на стаж в Българската секция на "Би Би Си" в Лондон, Великобритания.

Професионален опит

От 1996 г. до 1998 г. като студент е адвокатски сътрудник в Адвокатска кантора "Легаком". От 1999 г. е адвокат в Софийската адвокатска колегия. От 2000 г. до 2004 г. е хоноруван асистент по гражданско право в Юридическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски". От 2005 г. е управляващ съдружник на адвокатско дружество, специализирано в областта на медиите и интелектуалната собственост. Консултира медии, театри, опери, филхармонии, музеи, галерии, индивидуални творци и артисти. Представител по индустриална собственост (патенти и марки), вписан в регистъра на Патентното ведомство на Република България. През 2003 г. и 2011 г. е правен консултант при изготвянето на проект на Закон за Българската телеграфна агенция (БТА), като в края на 2011 г. законът е приет от Народното събрание. Постоянен правен консултант на Българската телеграфна агенция (БТА) от 2000 г. до 2003 г. и от 2018 г. От 2000 г. е постоянен правен консултант на Дарик радио. От 2005 г. е секретар на Управителния съвет и постоянен правен консултант за учредяването и дейността на Съюза на българските национални електронни медии (СБНЕМ) - сдружение на Българската телеграфна агенция (БТА), Българската национална телевизия (БНТ), Българското национално радио (БНР), БТВ, Нова телевизия и Дарик радио. От 2009 г. до 2011 г. е постоянен правен консултант за учредяването и дейността на Асоциацията на телевизионните продуценти (АТП) - единственото сдружение на телевизионните продуценти в България. От 2018 г. е правен консултант на Българската асоциация на журналистите и писателите по туризма (Association Bulgare des Journalistes et Ecrivains du Tourisme - ABUJET). През 2019 г. - 2020 г. е член на експертната група за промени в Закона за радиото и телевизията към Комисията по културата и медиите на Народното събрание.

От 1990 г. до 1991 г. като ученик е член на разширения редакционен състав на Кирило-Методиевския вестник "За Буквите". От 1992 г. до 1993 г. е водещ на издания на младежкото предаване "Юноша" по програма "Христо Ботев" на БНР. От 1993 г. до 1995 г. е сътрудник на трудов договор в Редакция "Информация за чужбина" на Българската телеграфна агенция (БТА). От основаването на Дарик радио през 1993 г. е специален кореспондент на радиото за събития в България и по света. От 1994 г. е автор на обзорното предаване "Седмицата" на Дарик радио всяка събота сутрин. От 1996 г. е автор на обзорното предаване "Годината" на Дарик радио. В него Дарик радио обявява избора за "Политик и събитие на годината".

От 1994 г. до 2009 г. е автор на обзорното предаване "Денят" на Дарик радио. От 2007 г. е организатор на проучването на Дарик радио "Най-добрият град за живеене в България". От 2006 г. до 2008 г. е член, а от 2009 г. до 2014 г. е председател на Комисията за етика в електронните медии към Националния съвет за журналистическа етика, която прилага Етичния кодекс на българските медии. От 2008 г. до 2010 г. е председател на Съвета на директорите на "Лекс.бг" - най-големия правен портал в България. От 2009 г. до 2010 г. е председател на Съвета на директорите на издателя на списание "Правен свят" и автор на поредицата "Интервюто на Кирил Вълчев" в списанието с участници значими български политици и общественици. От 2019 г. е член на Обществения съвет на Българското дружество за връзки с обществеността. Участник и модератор на дискусии в световните срещи на българските медии, организирани от БТА. Лектор на Българското училище за политика за работата на политиците с медиите. Лектор на Дипломатическия институт към Министерството на външните работи за работата на дипломатите с медиите. Лектор на Националния институт на правосъдието за работата на магистратите с медиите.

Други дейности

Председател на Обществения съвет на Националната гимназия за древни езици и култури "Константин-Кирил Философ". Член на обществените съвети на Националната библиотека "Св. Св. Кирил и Методий", Софийската градска художествена галерия и Театър София. Член на Българския антарктически институт. Участник в двадесет и осмата българска национална антарктическа експедиция. Член на Българската асоциация на журналистите и писателите по туризма (Association Bulgare des Journalistes et Ecrivains du Tourisme - ABUJET) Член на Българския национален комитет на Световния съвет на музеите (International Council of Museums - ICOM). Член на Обществено-експертния съвет за закрила и развитие на културното наследство на територията на Столична община. Наблюдател от Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) в Приедор, Босна и Херцеговина през 1997 г., Травник, Босна и Херцеговина през 1998 г. и Феризай, Косово през 2001 г. От 1990 г. до 2001 г. е експерт на Българското сдружение за честни избори и граждански права (БСЧИГП). Участва в кампании за разясняване на достъпа до Европейския съд за правата на човека в Страсбург, Франция, ролята на Конституционния съд, въвеждането на института на омбудсмана в България.

Отличия в областта на медиите

През 2020 получава Награда на БАН за журналисти в категория "Електронни медии" както и грамота от Национална библиотека "Свети Свети Кирил и Методий" за популяризиране на идеята за разширяване на библиотеката. Носител е на Юбилеен плакет за 130-та годишнина от основаването на Софийския университет, като водещ на обзорното предаване "Седмицата" на Дарик радио, както и на награди и грамоти на Асоциация на българските авиокомпании, Софийската опера и балет, Българския червен кръст, Министерството на здравеопазването, Международни медийни събития - Албена, Министерството на културата, Дарик радио.

Вълчев е автор на около 2000 коментара в "Седмицата" и "Денят" на Дарик радио, "52 седмици" (книга с 52 есета от "Седмицата" на Дарик радио) - 2003 г., София, аудио и видео поредици на Дарик радио. Създател е на фотоизложба "Децата на Сахел" - 2012 г. в София, фотоизложбата "Анна Каренина" на Театър София в Ясна поляна, на "Толстой" - 2019 г. в столицата. Автор е и на монографията "Публичното дружество" - сп. "Търговско право", бр. 6/1998, "Медиите и местните избори през 1995 г. - нормативна основа и практика" - Българско сдружение за честни избори и граждански права, 1996 г.

Източник: София