София, 30 ноември /БТА/

Решение да "замразят" таксите за чуждестранни студенти от ЕС за академичната 2021/2022 година взеха водещи британски университети, съобщават консултантите на международния проект "Световно образование", координиран в България от фирмата "Интеграл".

С това таксата за първокурсниците от ЕС след реален Брекзит ще се запази на 9250 паунда, вместо очакваните между 14 000 паунда и 18 800 паунда годишно, които сега заплащат чуждестранните студенти извън ЕС.

Сред университетите със "замразени" такси е един от най-популярните за българи - University of Portsmouth, разположен непосредствено до южното крайбрежие и водещ на Острова за специалности като архитектура, туризъм, биология, фармация и фармакология, екология и криминология. Старите такси за европейци ще предложи и разположеният в Саутхемптън Solent University, силен в спортните специалности, правото, журналистиката, маркетинга и рекламата.

По-ниски такси за европейци ще предоставят и два лондонски университета - Brunel University London и Royal Holloway, които са предпочитани заради локацията си. "Искаме да подкрепим студенти от ЕС, засегнати от промяната на статута след Брекзит, и да предложим на тези, които започват обучението си от септември 2021 г. автоматично намаляване на таксата за целия курс на обучение", се казва в съобщение на учебните заведения към "Интеграл".

Годишна стипендия от 5000 паунда за всяка година от обучението на студенти от ЕС ще отпусне университетът в Есекс, а само за българи ще предостави и допълнителна стипендия от 2000 паунда. Отстъпка в таксата под формата на стипендия за студенти от ЕС от 7700 паунда ще отпусне и University for the Creative Arts.

Старите такси за обучение и възможност за студентски кредит ще получат и кандидат-студентите, които изберат да започнат обучението си със зимен прием - от януари/февруари 2021 г. Зимният прием е подходящ за кандидати, завършили своето средно образование, които не са кандидатствали или не са успели да запишат желаната специалност.

Процесът на кандидатстване засега се запазва с изключение на студентската виза, която ще се изисква след потвърждаване на мястото при прием, уточняват консултантите. Подробности за политиките на британските университети след Брекзит, за размера на такси и специални стипендии, както и информация за промени при кандидатстването за българи, ще са тема на специализиран уебинар на 3 декември по проекта "Световно образование", информация за който е поместена на адреса в интернет - http://www.integral.bg/study-in-theuk/.

Информационното събитие ще се състои онлайн с участието на мениджърите по приема в британските университети, които ще отговорят директно на въпроси на българи относно промените и новите условия за прием и обучение във Великобритания.

Източник: София