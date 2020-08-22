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Румъния отчете рекорден брой пациенти с Ковид-19 в тежко състояние: 504 души са в интензивни отделения

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Снимка: XINHUA

Букурещ, 22 август /БТА/
Рекорден брой пациенти с Ковид-19, получаващи лечение в интензивни отделения, е регистриран днес в Румъния, съобщава сайтът Зиаре.
Според днешни данни 504 пациенти получават интензивно лечение в момента, докато ден по-рано броят им е бил 497.
През последното денонощие са потвърдени 1189 нови случая, с което общият брой на заразените от началото на пандемията достигна 77 544 души.

Източник: Букурещ

Водещите новини 22.08.2020

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