Бойко Борисов остава министър-председател, съобщи Валери Симеонов

София, 6 август /БТА/

Бойко Борисов остава министър-председател. Това съобщи за БТА лидерът на НФСБ Валери Симеонов след заседанието на коалиционния съвет тази сутрин.

Вчера премиерът Бойко Борисов обяви, че ще обсъди с коалиционните партньори как да продължат управлението, като не изключи възможността да се оттегли.

Потърсен за коментар за резултатите от днешния коалиционен съвет и възможно ли е правителство без Борисов, Симеонов каза, че няма нищо невъзможно, но сега Борисов остава.

Източник: София