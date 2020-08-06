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Бойко Борисов остава министър-председател, съобщи Валери Симеонов

Бойко Борисов остава министър-председател, съобщи Валери Симеонов

София, 6 август /БТА/
Бойко Борисов остава министър-председател. Това съобщи за БТА лидерът на НФСБ Валери Симеонов след заседанието на коалиционния съвет тази сутрин.
Вчера премиерът Бойко Борисов обяви, че ще обсъди с коалиционните партньори как да продължат управлението, като не изключи възможността да се оттегли.
Потърсен за коментар за резултатите от днешния коалиционен съвет и възможно ли е правителство без Борисов, Симеонов каза, че няма нищо невъзможно, но сега Борисов остава.

Източник: София

Водещите новини 06.08.2020

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