Шестнайсет споразумения бяха подписани в рамките на посещението на Си Цзинпин в Гърция

Атина, 11 ноември /БТА/

Шестнайсет споразумения и меморандуми бяха подписани днес в рамките на посещението на китайския президент Си Цзинпин в Гърция, предаде ТАСС, като се позовава на информация на гръцката държавна телевизия ЕРТ.

Част от споразуменията са насочени към привличане на капитал от Китай, към модернизиране на пристанището Пирея с помощта на китайската компания Коско (Cosco), към откриването на китайски пазар за редица гръцки стоки, както и към последователното засилване на китайско-гръцките връзки в много сфери.

Документите бяха подписани след преговори между Си Цзинпин и гръцкия министър-председател Кириакос Мицотакис.

Според информация на пресслужбата на гръцкия премиер министърът на правосъдието на Гърция Костас Циарас и китайският външен министър Ван И са подписали споразумение за предаване на издирвани лица, който ще способства за намаляване на престъпността.

Телевизия ЕРТ информира, че също така е бил подписан документ за реализиране на важни проекти в рамките на сътрудничество от 2020 до 2022 г., както и меморандум за взаимно разбирателство за развитие на двустранното инвестиционно сътрудничество между Атина и Пекин.

Двете страни се договориха за учредяване в Атина на филиал на Банката на Китай (Bank of China), както и на представителство на друга китайска банка - Industrial and Commercial Bank of China.

В Атина днес бе подписан и протокол между гръцкото министерство на аграрното развитие и храните и Главната митническа служба на Китай за износ на гръцки шафран и киви.

Гръцки и китайски представители днес поставиха подписите си под меморандум за взаимно разбирателство в рамките на работа в сферата на медиите (радио и телевизия), електронните и аудиовизуални средства. Също така бе подписан меморандум за сътрудничество в рамките на спорта.

Днес бе подписан и меморандум за взаимно разбирателство между въздушните служби на Гърция и Китай, който предвижда възможности за откриване на нови маршрути, чартъри и др.

Източник: Атина