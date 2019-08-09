Тръмп каза, че е получил "много хубаво писмо" от севернокорейския лидер
Вашингтон, 9 август /БТА/
Президентът на САЩ Доналд Тръмп каза, че е получил вчера "много хубаво писмо" от севернокорейския лидер Ким Чен-ун, предаде Ройтерс.
Тръмп заяви пред журналисти, че може да се срещне отново с Ким, но не уточни кога.
В писмото севернокорейският лидер е обяснил, че неотдавнашните изпитания на ракети, извършени от страната му, са били в отговор на съвместни военни учения на САЩ и Южна Корея.
"Той е недоволен заради военните маневри. . . Знаете, че и аз никога не съм ги харесвал", каза Тръмп, цитиран от Франс прес.