Начало / Водещите новини

Австралия и НАТО подновиха отбранителен договор с фокус върху Тихоокеанския регион

Scott Morrison, Jens Stoltenberg
Снимка: AP

    Австралия и НАТО подписаха днес ново "споразумение за засилено партньорство" с по-голям фокус върху Тихоокеанския регион, предаде ДПА.
    Сделката беше подписана от генералния секретар на НАТО Йенс Столтенберг и австралийската министърка на отбраната Линда Рейнолдс.
    "Проучваме нови области, в които да работим заедно в Индо-тихоокеанския регион", каза Рейнолдс след подписването на споразумението, което се подновява на всеки две години.
Австралия участва с около 300 военнослужещи във водената от НАТО мисия в Афганистан. Столтенберг, който е на посещение в Австралия, каза, че споразумението е рамка за бъдещи съвместни усилия и сътрудничество. Той заяви също така, че държавите от НАТО са разтревожени от дейностите на Иран в Ормузкия проток и внимателно наблюдават ситуацията.
  

Източник: Канбера

Водещите новини 07.08.2019

Още новини

Времето за 07 август 2019

Варна

19° / 29° C
четвъртък 20° / 28° C
петък 19° / 29° C

Пловдив

16° / 32° C
четвъртък 16° / 33° C
петък 18° / 35° C

София

14° / 30° C
четвъртък 14° / 31° C
петък 18° / 32° C

Валутни курсове

EUR EUR 1.9558
USD USD 1.7483
CHF CHF 1.7912