Президентът Румен Радев наложи вето върху закона за ратифициране на договорите, свързани със самолети F-16 Block 70

Държавният глава Румен Радев наложи вето върху Закона за ратифициране на международен договор (LOA) BU-D-SAB "Самолети F-16 Block 70 и свързана с тях поддръжка" (F-16 Block 70 aircraft and associated support), международен договор (LOA) BU-D-AAA "Боеприпаси в подкрепа на F-16" (Munitions in support of the F-16), международен договор (LOA) BU-P-AAD "Sidewinder AIM 9X Блок II ракети, свързани материали и услуги" (Sidewinder AIM 9X Block II Missiles, associated material and services) и международен договор (LOA) BU-P-LAR "Многофункционална система за разпределение на информация - Съвместна тактическа радиосистема (MIDS JTRS) (5) и свързана с нея поддръжка и оборудване" (Multifunctional Information Distribution System Joint Tactical Radio System (MIDS JTRS) (5) and related support and equipment), приет от 44-то Народно събрание на 19 юли 2019 г.

Това съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

Президентът ще направи изявление за медиите на 24 юли в 18.00 часа на "Дондуков" 2.

Като държавен глава и върховен главнокомандващ на Въоръжените сили на Република България не мога да остана безучастен към процесите на модернизиране на Българската армия, посочва президентът в мотивите за ветото. Когато се вземат стратегически решения, свързани с отбраната и националната сигурност на страната, е необходимо не само да бъдат осигурени постижими за държавата финансови параметри, но и да има широк консенсус и подкрепа. Острите спорове в Народното събрание при обсъждането на ратификационния закон, нетипични за този вид закони, показаха, че по параметрите на договора не е потърсено и не е постигнато обществено съгласие, отбелязва държавният глава. Обвързването на Република България със задължения, при това за години напред, без да има национално съгласие и убеденост във взаимноприемливите условия на договора, е изключително тревожно, допълва той.

В мотивите се отбелязва, че в своята практика Конституционният съд е имал възможност да подчертае неразривната връзка между ратификационния закон и международния договор - предмет на ратификацията, която ги прави един цялостен акт. Предвид това законът за ратифициране на договора за закупуване на самолети F-16 Block 70, следваше да измине цялостния път по чл. 88, ал. 1 от Конституцията - приемане на две гласувания в отделни заседания на Народното събрание. Вместо това законът, с който се ратифицира такъв особено значим договор, бе приет по "бързата писта", посочва президентът.

Поради скъсената законодателна процедура останаха неизяснени редица важни въпроси като цени, гаранции, срокове за доставки, неустойки, обезщетения и други, пише още в мотивите. Не е допустимо при решаването на такъв стратегически за България въпрос като гарантиране на националната сигурност да се използва процедурата "по изключение", отбелязва държавният глава. На България е необходим самолет с многофункционални способности, което се постига не само с качествата му, а и с пълен пакет въоръжение, съпътстващо оборудване и обучение на личния състав. На обществото се дължи категоричен отговор дали това реално се постига със сключените договори, посочва президентът. При обсъждането и гласуването в пленарната зала на Народното събрание бяха изказани възражения и предложения, които не можаха да бъдат развити и обсъдени поради приложената съкратена законодателна процедура, пише в мотивите за ветото.

Източник: София