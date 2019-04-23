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Путин ще се срещне с Ким Чен-ун в четвъртък във Владивосток

North Korea Russia What Kim Wants
Снимка: AP

Руският президент Владимир Путин ще се срещне със севернокорейския лидер Ким Чен-ун в четвъртък във Владивосток. Това съобщи днес помощникът на Путин по външнополитическите въпроси Юрий Ушаков, цитиран от световните агенции.
Ушаков уточни, че руският президент и севернокорейският лидер ще обсъдят мирното решаване на ядрения проблем на Корейския полуостров. Посещението на Ким е ключово в този процес, каза той.
По-рано днес севернокорейската официална информационна агенция КЦТА съобщи, че държавният ръководител ще посети скоро Русия по покана на Путин.

Източник: Москва

Водещите новини 23.04.2019

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