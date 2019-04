Докладът на специалния прокурор Робърт Мълър за руска намеса в изборите в САЩ бе публикуван без поверителни данни

Окончателният доклад на специалния прокурор Робърт Мълър за продължилото 22 месеца негово разследване на подозренията за сговор между Русия и предизборния екип на Доналд Тръмп през 2016 г. бе публикуван от министерството на правосъдието на САЩ, предадоха Франс прес и Ройтерс.

Документът от близо 400 страници е редактиран на местата, които съдържат поверителни данни.

Президентът Тръмп изрази задоволство от изводите на разследването, които потвърждават отсъствието на сговор между екипа му и Москва, но не го освобождават от подозренията за възпрепятстване на правосъдието, отбелязва АФП.

"Днес е хубав ден за мен. Няма сговор, няма възпрепятстване. Никога не е имало и никога няма да има. Такава измама не трябва да се случва с никой друг президент", каза Тръмп по повод разследването, което тегнеше над първите две години от мандата му и което той е наричал "лов на вещици".

След пресконференцията на министъра на правосъдието Уилям Бар Тръмп пусна в Туитър един очевидно предварително подготвен фотомонтаж, който го показва в гръб на фона на гъста мъгла и надпис: За беснеещите и демократите от радикалната левица Играта Завърши (Game Over), като "О"-то на Over е пресечено с три вертикални линии като в оформлението на заглавието на сериала "Игра на тронове" на телевизия Ейч Би О.

През ноември Тръмп вече се позова на сериала, чийто осми последен сезон тръгна преди няколко дни. За да приветства възобновяването на санкциите срещу Иран, той пусна афиш, на който върви на фона на надпис "Санкциите идват" (Sanctions are coming), по аналогия с израза "Зимата идва" (Winter is coming) - заглавието на първия епизод на сериала.

Днешният туит на Тръмп бе масово споделян, като някои потребители привличаха вниманието на Ейч Би О върху това "нарушаване на интелектуалната собственост", а други се забавляваха да гадаят какъв тип персонаж президентът би могъл да играе в сериала.

Източник: Вашингтон