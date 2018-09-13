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Южносуданският президент Салва Киир и бунтовническият водач Риек Мачар подписаха ново мирно споразумение

Riek Machar, Salva Kiir
Снимка: AP

Адис Абеба, 13 септември /БТА/
Южносуданският президент Салва Киир и бунтовническият водач Риек Мачар подписаха вчера мирно споразумение в кулоарите на регионална среща на върха в Етиопия, съобщи Ройтерс.
В Южен Судан избухна война две години след получаването на независимост от Судан през 2011 г., когато политическият спор между Киир и Мачар прерасна във военна конфронтация.
Предишното мирно споразумение, сключено през 2015 г., се провали. Новото споразумение, за което посредник бе Судан, връща Мачар на поста вицепрезидент.

Източник: Адис Абеба

Водещите новини 13.09.2018

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