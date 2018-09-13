Южносуданският президент Салва Киир и бунтовническият водач Риек Мачар подписаха ново мирно споразумение

Адис Абеба, 13 септември /БТА/

Южносуданският президент Салва Киир и бунтовническият водач Риек Мачар подписаха вчера мирно споразумение в кулоарите на регионална среща на върха в Етиопия, съобщи Ройтерс.

В Южен Судан избухна война две години след получаването на независимост от Судан през 2011 г., когато политическият спор между Киир и Мачар прерасна във военна конфронтация.

Предишното мирно споразумение, сключено през 2015 г., се провали. Новото споразумение, за което посредник бе Судан, връща Мачар на поста вицепрезидент.

Източник: Адис Абеба