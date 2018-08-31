Министрите Ивайло Московски, Николай Нанков и Валентин Радев са депозирали оставките си

Министърът на транспорта, Ивайло Московски, на благоустройството и регионално развитие Николай Нанков и вътрешните работи Валентин Радев са депозирали оставките си. Това каза министърът на благоустройството и регионално развитие Николай Нанков на брифинг в Министерски съвет.

По думите на вътрешния министър Радев по този начин ще понесат политическата отговорност за трагичния инцидент край Своге.

По-рано премиерът Бойко Борисов поиска оставките на министрите Ивайло Московски, Николай Нанков и Валентин Радев по повод трагичния инцидент край Своге, в който загинаха 17 души.

Източник: София