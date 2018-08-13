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София

София

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков ще посети днес област Велико Търново. Заедно с председателя на ПГ на ГЕРБ Цветан Цветанов и кметовете на Велико Търново и Горна Оряховица в 14.30 ч. министърът ще открие ремонтирания със средства от бюджета на Агенция "Пътна инфраструктура" участък Горна Оряховица - Арбанаси. Откриването ще бъде в местността Арбанашко бърдо. По-късно Нанков и Цветанов ще открият участък от ул. "Иван Момчилов" в Горна Оряховица, реконструиран със средства от Оперативна програма "Региони в растеж".

Водещите новини 14.08.2018

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