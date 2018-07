Доналд Тръмп обясни, че не се изразил правилно в Хелзинки относно намесата на Русия в изборите през 2016 г.

В опит да се защити от вълната от критики заради публичните си изяви по време на срещата с Владимир Путин президентът на САЩ Доналд Тръмп каза вчера, че се е изразил погрешно на съвместна пресконференция в Хелзинки, предадоха Ройтерс и АП.

Тогава той каза, че не вижда защо Русия би се намесвала в изборите в САЩ през 2016 г. Днес обаче пред репортери в Белия дом той заяви, че е имал предвид обратното - че не вижда защо да не е била тя.

Казах думите "би била" ('would) вместо "не би била" ('wouldn't), каза Тръмп пред репортери в Белия дом повече от 24 часа след проявата му редом с Путин. "Изречението трябваше да е: "Не виждам причина, поради която не би била Русия", допълни той.

На общата пресконференция с руския президент, републиканецът Тръмп бе запитан дали вярва на заключението на разузнавателните агенция на САЩ, че Русия се е намесила в изборите, за да му помогне да победи кандидатката на демократите Хилари Клинтън. Тръмп отговори, че не е убеден, че това е била Москва. "Не виждам никаква причина това да е така" (I don't see any reason why it would be). След това той добави: "Президентът Путин беше извънредно категоричен и силен в отричането си днес", припомня думите на Тръмп Ройтерс.

Пред репортерите в Белия дом вчера президентът заяви, че напълно вярва и подкрепя разузнавателните служби на САЩ и приема техните заключения за руската намеса. После той отбеляза, че руските действия не са повлияли на резултатите от вота, и се зарече, че неговата администрация ще работи усилено, за да осигури защитата на частичните избори за Конгрес през ноември т.г.

Тръмп определи срещата с Путин като действително важна и сериозна, допълва ТАСС. Той каза, че диалогът с Русия остава много важен. Президентът каза, че отношенията с Русия са започнали да се подобряват след съмита в Хелзинки.

Той каза, че неговата администрация ще действа агресивно, за да отблъсне всякакви усилия на други страни за намеса в изборите през 2018 г., в това число и от Русия, предадоха Ройтерс и ТАСС.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп каза, че той и Владимир Путин са обсъждали в Хелзинки въпроса за намаляване на ядрените оръжия по света, предадоха Ройтерс и ТАСС.

Тръмп разказа, че двамата са обсъждали и Северна Корея на срещата си в Хелзинки. Пред репортери в Белия дом Тръмп каза, че по отношение на Северна Корея няма нужда да се бърза и че няма краен срок да се действа.

Тръмп разказа, че с Путин са обсъждали и въпроса за сигурността на Израел. Той заяви, че е постигнал напредък в преговорите с Путин по ситуацията около редица конфликти и че двамата са обсъждали конфликта в Близкия изток.

Президентът на САЩ каза също, че се надява, че в някакъв момент Иран "ще ни се обади и може би ще сключим нова сделка, а може би не".

Тези изявления Тръмп направи преди среща с републиканците от Камарата на представителите на Конгреса, с които ще обсъжда възможни бъдещи данъчни съкращения.









Вашингтон, 18 юли /БТА/

