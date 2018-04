БСП организира днес първомайски протест срещу корупцията, мизерията и бедността. Участниците в него се събират в 11.00 ч. на площад "Александър Невски" в София, откъдето ще тръгне протестното шествие по маршрут: ул. "Г.С.Раковски" - бул. "Дондуков" - пл. "Независимост" /пред Министерския съвет/. След това пред Народния театър ще има Празник на свободното слово и свободните медии с участието на група "Сигнал", млади актьори и групата "No more many more".