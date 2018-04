Мария Габриел: България заема първо място в ЕС по отношение на представителството на жените в ай ти сектора

София, 12 април /БТА/

България заема първо място в ЕС по отношение на представителството на жените в ай ти сектора - двойно повече от средното за Европа, заяви еврокомисарят по цифрова икономика и цифрово общество Мария Габриел по време на конференцията в НДК SHE leader @ digital Conference 2018, която е под неин патронаж. Форумът е в календара на българското председателство на Съвета на ЕС и в него участват представители на бизнеса, нестопанския и публичния сектор от цяла Европа, които дискутират начините за подкрепа и насърчаване на активното участие и принос на жените в цифровата икономика.

Няма съмнение, че бъдещето на Европа е цифрово и то трябва да включва всички и да дава равни възможности на жените и мъжете, коментира Габриел. Тя цитира данни, според които жените са 52 на сто от европейското население, а в същото време са само 30 процента от предприемачите и 32 процента от икономичеките лидери.

Тези числа повдигат въпроса за равенството между мъжете и жените, отбеляза Габриел. По думите й се наблюдават икономически пречки пред жените, свързани с пола, стереотипите, особеностите в образователните системи. Това важи особено за жените в областа на технологиите, резултатът е цифрова пропаст между мъжете и жените, смята тя. Повече жени в цифровите и информациони технологии биха позволили на ЕС да има годишно увеличение на БВП с 16 милиарда евро, посочи еврокомисарят и допълни, че жените са двигател на растежа и напредъка.

Тя обърна внимание на медиите и аудиовизуалния сектор и посочи, че, като се има предвид недостатъчното представяне на жените в тези сектори, е още по-трудно да се появи по-разнообразна картина на обществото ни. Резултатите от инструмента за наблюдение на медийния плурализъм показва, че в няколко държави членки има много малко жени в бордовете на обществени медии и само в две държави в Европа ситуацията е различна - в Швеция с 61 процента и България с 60 процента. Подобна е картината при създаването на филми - само един от пет филма е режисиран от жена, а огромната част от средствата за финансиране - 84 процента, отиват за филми, които не са режисирани от жени. В същото време не липсват квалифицирани жени режисьори - те са 44 процента от завършилите студенти в тази специалност, даде пример Габриел. Имаме нужда да виждаме филми, продукция, в които ролята на жената лидер е изведена напред, смята тя.

Според нея отговорът е в мултисекторния подход, който атакува дълбоките причини за неравенството между половете. Еврокомисарят припомни, че тя и екипът й са насочили усилия в тази посока и са представили европейска стратегия за жените в цифровите технологии, в която една от основните стълбове е борбата със стереотипите. Една от инициативите е кампанията "No woman, no panel" - Габриел отказва да участва в събития, в което е единствената жена оратор.

Много е важно да популяризираме примерите за жени лидери в цифровия сектор, смята еврокомисарят. Насърчаването на момичетата да поемата по пътя на науките и технологитие, инженерните специалности и математиката е от решаващо значение, отбеляза още тя. Прочуване за жените в дигиталната ера показва, че на всеки 1000 жени, завършили висше образование в ЕС, само 24 са със специалности, свързани с информационните и комуникационните технологии, а от 24 завършили такива специалности само 6 жени работят в тази сфера.

Мария Габриел припомни, че и тази година ЕК ще има седмица на кодирането, като целта е все повече хора да се запознаят с кодирането и да бъдем не само потребители на съдържание, а създатели и иноватори. Целта на Габриел е до 2020 г. седмицата на кодирането да обхване 50 процента от училищата на Европа.

Участниците в конференцията бяха приветствани от министъра на българското председателство Лиляна Павлова в специално видеообръщение.

Източник: София