Западно- и Средноевропейският митрополит Антоний донесе в България Благодатния огън

Западно- и Средноевропейският митрополит Антоний донесе в България от Божи гроб в Йерусалим Благодатния огън. Делегацията се завърна преди минути от Йерусалим. Светлина, просперитет и радост в сърцата, както и преуспяване на българския народ, пожела митрополит Антоний.

Благодатният огън беше посрещнат на летище "София" от свещеници от различни епархии, които ще вземат частица от него и да го занесат за вечерното богослужение в храмовете.

На летището бяха и македонски духовници.

Благодатен или още Свещен е огънят, който се запалва свръхестествено всяка година на Възкресение Христово в храма "Възкресение Христово", построен точно върху Божия гроб в Йерусалим. Православните християни твърдят, че това запалване става по свръхестествен начин.

Източник: София