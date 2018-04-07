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Западно- и Средноевропейският митрополит Антоний донесе в България Благодатния огън

   Западно- и Средноевропейският митрополит Антоний донесе в България от Божи гроб в Йерусалим Благодатния огън. Делегацията се завърна преди минути от Йерусалим. Светлина, просперитет и радост в сърцата, както и преуспяване на българския народ, пожела митрополит Антоний.
    Благодатният огън беше посрещнат на летище "София" от свещеници от различни епархии, които ще вземат частица от него и да го занесат за вечерното богослужение в храмовете.
 На летището бяха и македонски духовници.
     Благодатен или още Свещен е огънят, който се запалва свръхестествено всяка година на Възкресение Христово в храма "Възкресение Христово", построен точно върху Божия гроб в Йерусалим. Православните християни твърдят, че това запалване става по свръхестествен начин.

Източник: София

Водещите новини 07.04.2018

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