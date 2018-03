Нова кампания за оставане в ЕС започна във Великобритания

Лондон, 28 март /БТА/

Проевропейската организация "Най-доброто за Британия" (Best for Britain) започна днес национална кампания с разлепяне на афиши, целяща организирането на втори референдум за Брекзита, година преди планираното излизане на страната от блока, предаде Франс прес.

Кампанията включва разлепяне на афиши по улиците, послания във вестниците и в интернет, насочени както към противниците, така и към поддръжниците на Брекзита. Афишите вече бяха разлепени в Лондон, Бирмингам, Манчестър и Ливърпул тази седмица.

"Кога ще знаем за какво сме гласували? Всички заслужаваме да имаме последната дума по споразумението за Брекзита", пише на афишите. Във вестници като "Ивнинг стандард" и "Гардиън" ще бъдат публикувани реклами, насочени към обществеността.

Организацията цели да привлече хората към кампанията, призоваваща за ново гласуване за Брекзита, се казва в комюнике на "Най-доброто за Великобритания".

Избирателите са все по-разочаровани, че не знаят какво означава Брекзита, обясни Марк Малок-Браун, председател на групата, която получи дарение от най-малко 400 000 лири от американския милиардер Джордж Сорос.

Неотдавна във Великобритания започнаха няколко инициативи, които, използвайки несигурността относно Брекзита, се опитват да спрат процеса на напускане на ЕС. Предвидено е той да завърши на 29 март 2019 година.

В началото на февруари противниците на Брекзита създадоха обща платформа Група за народна координация (Grassroots Coordinating Group), за да координират усилията си за повлияване на преговорите с Брюксел и дори да се опитат да постигнат нов вот. Андрю Адонис, представител на Лейбъристката партия в Камарата на лордовете, лансира собствена кампания заедно с група младежи, желаещи да спрат Брекзит по демократичен път. Тя е наречена "Нашето бъдеще, нашият избор" (Our Future Our Choice), припомня АФП.

Източник: Лондон