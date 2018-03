Звезди, засегнати от насилие, се включиха в протестите срещу огнестрелните оръжия в САЩ

Звездите Пол Маккартни и Дженифър Хъдсън се включиха в протести за засилване на контрола над огнестрелните оръжия в САЩ, предаде Асошиейтед прес.

И двамата са лично засегнати от насилие, при което са използвани огнестрелни оръжия. Хъдсън изпълни "The Times They Are a-Changin'" в края на протеста във Вашингтон, кръстен "Похода за нашия живот". Майка й, брат й и 7-годишният й племенник бяха застреляни през 2008 г.

Маккартни заяви, че е решил да се присъедини към шествието в Ню Йорк заради убийството на Джон Ленън. Музикантът беше убит в Манхатън през 1980 г.

Стотици хиляди тийнейджъри и техни поддръжници се събраха в столицата на САЩ и други градове, за да искат мерки за засилване на контрола над огнестрелните оръжия. В столицата Вашингтон се събраха около половин милион души.

Белият дом заяви снощи, че приветства решението на множеството смели млади американци да упражнят правата, давани им от Първата поправка на американската конституция, предаде ДПА, цитирайки заместник говорителката на Белия дом Линдзи Уолтърс. Първата поправка гарантира свободното слово и правото на мирно събиране, както и правото да се подават петиции до правителството без опасност от наказания.

"Гарантирането на безопасността на нашите деца е сред най-важните приоритети на президента", добави тя, подчертавайки, че Доналд Тръмп е подканил Конгреса на САЩ да гласува два закона за контрол над оръжията, а в петък министерството на правосъдието е публикувало разпоредба, забраняваща механизмите, превръщащи полуавтоматичните пушки в незаконни картечници.

Активисти се срещнаха с множество участници в около 800-те протести в САЩ. Те регистрираха за участие в изборите много младежи, които ще гласуват за първи път, с намерението на предстоящите след осем месеца избори в средата на президентския мандат на Тръмп да свалят от постовете им конгресмени, противопоставящи се на контрола над оръжията, предаде Ройтерс.

Около 4 милиона американци навършват 18 години през 2018 г. и ще могат да гласуват. Мнозина на възраст от 19 до 21 години също никога не са гласували. Активността на младите избиратели на изборите в САЩ често е ниска, отбелязва Ройтерс.

В множество градове в западната част на САЩ бяха организирани контрадемонстрации на привърженици на Втората поправка на Конституцията на САЩ (гарантираща свободното притежаване на оръжие), отбелязва АП. Като цяло те имаха по-малък брой участници.

Американският сенатор Марко Рубио предупреди активистите и участниците в протестите, че трябва да намерят възможност за компромис с придържащите се към различни възгледи. "Протестите са законен начин да изразите мнението си, но в нашата система на управление промяната изисква да се намери възможност за компромис с тези, които имат различни възгледи", подчерта републиканецът от щата Флорида, в чийто избирателен район се намира гимназията "Марджъри Стоунман Дъглас". Нападението срещу учебното заведение, извършено миналия месец, доведе до смъртта на 17 души и стана повод за протестите.

Забраната на устройствата, превръщащи полуавтоматичните пушки в автоматични, подобренията на проверките на съдебното минало и други успехи бяха постигнати чрез компромиси, подчерта Рубио.

Йоланда Кинг, внучка на Мартин Лутър Кинг, заяви пред протестиращите във Вашингтон, че и тя има мечта - за свят без огнестрелни оръжия. Изказването й напомняше на известната реч на Кинг от 1963 г., в която той призовава за премахване на расизма в САЩ.

Стотици жители на канадските градове Торонто и Монреал също се събраха в подкрепа на засилването на законите за контрол над оръжията в САЩ. Те проведоха шествия пред американските консулства в тези градове, отбелязва ТАСС.

Източник: Лос Анджелис