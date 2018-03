Списък на спечелилите награда "Оскар"

Списък на носителите на 90-ите награди "Оскар", оповестен от Асошиейтед прес:

- най-добър филм - "Формата на водата"

- най-добър режисьор - Гийермо дел Торо, "Формата на водата"

- най-добра актриса - Франсис Макдорманд, "Три билборда извън града"

- най-добър актьор - Гари Олдман, "Най-мрачният час"

- най-добра актриса в поддържаща роля - Алисън Джани, "Аз, Тоня"

- най-добър актьор в поддържаща роля - Сам Рокуел, "Три билборда извън града"

- най-добър чуждоезичен филм - "Фантастична жена" на Себастиан Лелио от Чили

- пълнометражен анимационен филм - "Тайната на Коко"

- късометражен анимационен филм - "Скъпи баскетбол"

- оригинален сценарий - Джордан Пийл "Бягай!"

- адаптиран сценарий - Джеймс Айвъри "Призови ме с твоето име"

- операторско майсторство - Роджър Дийкинс, "Блейд Рънър 2049"

- оригинална музика - Александър Депла, "Формата на водата"

- звуков мишунг - "Дюнкерк"

- монтаж на звукови ефекти - "Дюнкерк"

- монтаж - "Дюнкерк"

- визуални ефекти - "Блейд Рънър 2049"

- грим и прически - "Най-мрачният час"

- най-добри костюми - "Призрачна нишка"

- сценография - "Формата на водата"

- пълнометражен документален филм - "Икар"

- късометражен документален филм - "Раят е задръстване на междущатска магистрала 405 (Heaven Is a Traffic Jam on the 405)

- късометражен игрален филм - "Мълчаливото дете" (The Silent Child)

- най-добра песен от филм - "Remember Me" от "Тайната на Коко" (Кристен Андерсън-Лопес и Робърт Лопес)

Източник: Лос Анджелис