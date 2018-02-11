Земетресение с магнитуд 4,8 бе регистрирано в Южна Корея; няма данни за пострадали и щети

Земетресение с магнитуд 4,8 е било регистрирано тази сутрин в Южна Корея, съобщи Геологическият институт на САЩ, цитиран от световните агенции.

Епицентърът е бил в близост до крайбрежния град Похан, на около 170 км югоизточно от Пьончан, където се провеждат Зимните олимпийски игри. Няма данни за пострадали и щети. Потребителите на мобилни телефони в олимпийското градче са били уведомени за земетресението.

Южнокорейската метеорологична администрация съобщи, че трусът е бил вторичен след земетресението с магнитуд 5,4, поразило Похан през ноември.

Източник: Пьончан