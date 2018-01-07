София, 7 януари /БТА/

Издирваният за шесторното убийство Росен Ангелов се е самоубил. Тялото му е намерено близо до Луково, научи БТА от полицейски източници.

Първоначалният оглед сочи, че той се е прострелял с малокалибрено оръжие със заглушител.

Полицията издирваше Ангелов няколко дни поред заради шесторното убийство, станала в нощта срещу Нова Година в Нови Искър.

Очаква се по-късно тази вечер МВР да оповести повече данни по случая.

Източник: София