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Издирваният за шесторното убийство Росен Ангелов се е самоубил

Село Луково - полиция - акция
Снимка: БТА

София, 7 януари /БТА/
Издирваният за шесторното убийство Росен Ангелов се е самоубил. Тялото му е намерено близо до Луково, научи БТА от полицейски източници.
Първоначалният оглед сочи, че той се е прострелял с малокалибрено оръжие със заглушител.
Полицията издирваше Ангелов няколко дни поред заради шесторното убийство, станала в нощта срещу Нова Година в Нови Искър.
Очаква се по-късно тази вечер МВР да оповести повече данни по случая.

Източник: София

Водещите новини 07.01.2018

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