Издирваният за шесторното убийство Росен Ангелов се е самоубил
София, 7 януари /БТА/
Издирваният за шесторното убийство Росен Ангелов се е самоубил. Тялото му е намерено близо до Луково, научи БТА от полицейски източници.
Първоначалният оглед сочи, че той се е прострелял с малокалибрено оръжие със заглушител.
Полицията издирваше Ангелов няколко дни поред заради шесторното убийство, станала в нощта срещу Нова Година в Нови Искър.
Очаква се по-късно тази вечер МВР да оповести повече данни по случая.