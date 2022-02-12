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Лавров, в телефонен разговор с Блинкън, обвини САЩ в "пропагандна кампания" за руска агресия

Antony Blinken, Sergey Lavrov
Снимка: AP

NF 15:19:01 12-02-2022
MI1515NF.009
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Лавров, в телефонен разговор с Блинкън, обвини САЩ в
"пропагандна кампания" за
руска агресия


Москва, 12 февруари (БТА)
Руският външен министър Сергей Лавров обвини Вашингтон в телефонен разговор с държавния секретар на САЩ Антъни Блинкън, че води "пропагандна кампания" за възможна руска агресия, съобщи руското външно министерство, цитирано от Ройтерс.
В изявлението се допълва, че в разговора с Блинкън Лавров е заявил, че Вашингтон и Брюксел са пренебрегнали ключови руски искания за сигурността./МИ/

Водещите новини 12.02.2022

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