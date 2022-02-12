NF 15:19:01 12-02-2022

MI1515NF.009

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Лавров, в телефонен разговор с Блинкън, обвини САЩ в

"пропагандна кампания" за

руска агресия





Москва, 12 февруари (БТА)

Руският външен министър Сергей Лавров обвини Вашингтон в телефонен разговор с държавния секретар на САЩ Антъни Блинкън, че води "пропагандна кампания" за възможна руска агресия, съобщи руското външно министерство, цитирано от Ройтерс.

В изявлението се допълва, че в разговора с Блинкън Лавров е заявил, че Вашингтон и Брюксел са пренебрегнали ключови руски искания за сигурността./МИ/



