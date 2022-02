Няма как да имаме добро образование, ако не инвестираме в човешкия капитал, заяви премиерът Кирил Петков 1 февруари 2022 / 21:32 Tweet

Няма как да имаме добро образование, ако не инвестираме в човешкия капитал, заяви премиерът Кирил Петков





София, 1 февруари /София Господинова, БТА/

Няма как да имаме добро образование, ако не инвестираме в човешкия капитал, заяви министър-председателят Кирил Петков в изказването си на събитието The World Ahead 2022, организирано от изданието The Economist в София.

Приоритизирахме учителските заплати - те ще станат 125 процента от средната работна заплата, посочи премиерът.

Кирил Петков подчерта, че за първи път в България детските градини ще са безплатни. Той каза, че, въпреки че звучи като социална мярка, всъщност не е, защото се оказва, че голяма част от проблемите с децата, които изпадат от учебната система, започват още от детската градина. Ако майчиният език не е български, а някакъв друг, шансът в първи клас ученикът да не изостава, е много малък, посочи премиерът. Според него безплатните детски градини са шанс да се предотврати изпадането на децата, особено от други етноси, от образователната система. Инвестират се и много средства в строителството на детски градини, добави Петков.

Правителството инвестира 100 млн.лв. в извънкласни дейности, за да могат децата да развият всички умения, които ще им позволят един ден да са адекватни за пазара на труда. Децата трябва да знаят как да работят в отбори, да развиват комуникация, аналитично мислене, което няма да стане през старите учебници, каза премиерът. Едновременно с това се работи за това какви да бъдат новите учебни програми, как технологиите да влязат по по-систематичен начин в тях.

