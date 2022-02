Икономиката ни е в сравнително добро макросъстояние, заяви премиерът Кирил Петков 1 февруари 2022 / 21:21 Tweet

София, 1 февруари /София Господинова, БТА/

България по общи икономически индикатори изглежда добре. Икономиката ни е в сравнително добро макросъстояние, заяви министър-председателят Кирил Петков в изказването си на събитието The World Ahead 2022, организирано от изданието "The Economist" в София.

Растежът през следващата година ще бъде около пет процента, инфлацията е висока, но това е така заради високата европейска инфлация плюс факта, че за първи път избрахме да нямаме хора под линията на бедност, което вдига инфлацията, посочи Петков. Той каза, че търговското салдо на страната ни за съжаление е още негативно, което значи, че въпреки ниските нива на заплащане, ние още не сме конкурентоспособни. Продуктивността ни не работи добре все още, отбеляза премиерът. По думите му трябва да заложим на повече капитал и повече инвестиции, които ще гарантират икономически растеж.

Премиерът подчерта, че за първи път правителството залага публичните инвестиции да са 5,8 процента от БВП. Това е един огромен бюджет - над 8 млрд. лв. публични средства, които ще бъдат използвани за инвестиции, каза Кирил Петков. Той съобщи, че дефицитът ни ще бъде 4,1 процент от БВП, а инвестициите 5,8 процента, което значи, че дефицитът изцяло финансира тези инвестиции.

Същественият въпрос, според българския премиер, е как искаме да похарчим тези 8 млрд. лв. По думите му трябва да се промени начинът, по който тези пари се харчат. Защото те могат да купят много неща и да се инвестират по умен начин, ако не се откраднат, както се е случвало досега, каза премиерът. Той съобщи, че правителството прави опити да разговаря с големите институции като Световната банка и останалите големи финансови инвестиции за това дали не може да се направи консорциум с тях, така че те да имат възможността за прозрачност на инвестициите. Тоест не само държавата да гарантира тази прозрачност, но и големите световни финансови партньори, посочи Кирил Петков./ЛМ/