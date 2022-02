Светът се превръща в арена на все по-ожесточена конкуренция, каза президентът Радев на събитието "The World Ahead 2022"

NF 18:34:31 01-02-2022

The World Ahead 2022 - Румен Радев - изказване



София, 1 февруари /Асен Бояджиев, Анелия Цветкова, БТА/

Светът се превръща в арена на все по-ожесточена конкуренция, каза президентът Румен Радев в изказването си на събитието The World Ahead 2022, организирано от изданието The Economist в София.

Светът става все по-трудно предсказуем, непрекъснато сме от криза в криза, трябва да гарантираме Европа не само да премине през това бурно море от кризи, но тя трябва да има устойчив курс и да има ясна цел къде иска да пристигнем, посочи Радев. По думите му трябва да си даваме сметка, че много от кризите, които ни връхлитат, идват отвъд пределите на Европа и трябва да си задаваме въпроса с какви инструменти можем да им влияем в зародиш.

Европа отсъства от големите преговори, които текат между други велики сили и я засягат пряко. Трябва да положим огромни усилия да имаме силна европейска дипломация, както и бързи, ефективни и ясни механизми за решения, посочи президентът Радев.



