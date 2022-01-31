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Президентът Румен Радев ще изнесе лекция на форум, организиран от списание "The Economist" в София

Президентът Румен Радев ще изнесе лекция на форум, организиран от списание "The Economist" в София

NF 18:11:31 31-01-2022
PP1807NF.036
президент - лекция - форум - предстоящо

Президентът Румен Радев ще изнесе лекция на форум, организиран от списание "The Economist" в София


София, 31 януари /Анелия Цветкова, БТА/
Президентът Румен Радев ще бъде утре почетен гост и лектор в "The World Ahead 2022". Събитието е организирано от изданието "The Economist" и ще се състои в "Гранд Хотел Милениум София".
Това съобщават от прессекретариата на държавния глава.




/ПП/

Водещите новини 31.01.2022

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