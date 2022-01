NF 18:11:31 31-01-2022

Президентът Румен Радев ще изнесе лекция на форум, организиран от списание "The Economist" в София





София, 31 януари /Анелия Цветкова, БТА/

Президентът Румен Радев ще бъде утре почетен гост и лектор в "The World Ahead 2022". Събитието е организирано от изданието "The Economist" и ще се състои в "Гранд Хотел Милениум София".

Това съобщават от прессекретариата на държавния глава.









