Ню Йорк - пожар - жилищна сграда - жертви /актуализиран вариант/



Неизправен отоплителен уред

е предизвикал пожара, отнел живота

на 19 души в Ню Йорк





Ню Йорк, 10 януари /БТА/

Неизправен отоплителен уред е предизвикал пожара, който отне вчера живота на 19 души в жилищна сграда в Ню Йорк. Това съобщи комисарят от пожарната служба Даниел Нигро, цитиран от Асошиейтед прес.

Апартаментът, където е избухнал пожарът, се намира на втория и третия етаж от 19-етажната сграда. Огънят не се е разпространил в други апартаменти, но гъст дим е изпълнил целия блок, тъй като вратата на опожарения апартамент е била оставена отворена. В резултат на това десетки хора в блока са се нагълтали с токсичния пушек.

Новият кмет на Ню Йорк Ерик Адамс, който само преди седмица встъпи в длъжност, потвърди, че 19 души са загинали в пожара, избухнал във високата сграда с кафява тухлена фасада. Тя е построена през 1973 г. и в нея има 120 жилища за социално слаби хора. Адамс нарече станалото "неизмерима трагедия".

Това е втори голям пожар в САЩ за тази седмица. Дванадесет души, сред които 8 деца, загинаха в сряда в огнена стихия във Филаделфия, отново в жилища за социално слаби, припомни Ройтерс.

По-рано властите съобщиха, че около 60 души са пострадали при пожара в нюйоркския район Бронкс, от които 32 са хоспитализирани и са с опасност за живота. Сред загиналите има 9 деца. Това е най-смъртоносният пожар в Ню Йорк от три десетилетия.

Някои от живущите не са могли да напуснат сградата заради гъстия дим. Блокирани в апартаментите си, те са натъпкали мокри кърпи под вратите и са счупили прозорците, за да могат да дишат.

Други съобщиха за АП, че са чули протовопожарните аларми, но отначало не са им обърнали внимание, тъй като често се е случвало те да вдигнат фалшива тревога.



