Начало / Водещи новини

Силно земетресение разтърси Тайван

NF 12:24:32 03-01-2022
GG1221NF.018
Тайван - земетресение

Силно земетресение разтърси Тайван


Тайпе, 3 януари /БТА/
Силно земетресение разтърси Тайван, предадоха световните агенции.
Според Централното метеорологично бюро магнитудът е бил 6, а според Европейско-Средиземноморския сеизмологичен център магнитудът е бил 5,7.
Епицентърът е бил край източните брегове на Тайван, на дълбочина от 2 километра. Трусът е продължил около двайсет секунди, разказват очевидци в Тайпе.


/ГГ/

Водещите новини 03.01.2022

Още новини

Времето за  3 януари 2022

София

/ 12° C
вторник / 12° C
сряда / 13° C

Варна

/ 12° C
вторник / 12° C
сряда / 12° C

Пловдив

/ 14° C
вторник / 14° C
сряда / 13° C

Валутни курсове

EUR EUR 1.9558
USD USD 1.7268
CHF CHF 1.8932