Силно земетресение разтърси Тайван 3 януари 2022 / 12:23 Tweet

NF 12:24:32 03-01-2022

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Тайван - земетресение



Силно земетресение разтърси Тайван





Тайпе, 3 януари /БТА/

Силно земетресение разтърси Тайван, предадоха световните агенции.

Според Централното метеорологично бюро магнитудът е бил 6, а според Европейско-Средиземноморския сеизмологичен център магнитудът е бил 5,7.

Епицентърът е бил край източните брегове на Тайван, на дълбочина от 2 километра. Трусът е продължил около двайсет секунди, разказват очевидци в Тайпе.





/ГГ/



