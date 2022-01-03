Силно земетресение разтърси Тайван
NF 12:24:32 03-01-2022
GG1221NF.018
Тайван - земетресение
Силно земетресение разтърси Тайван
Тайпе, 3 януари /БТА/
Силно земетресение разтърси Тайван, предадоха световните агенции.
Според Централното метеорологично бюро магнитудът е бил 6, а според Европейско-Средиземноморския сеизмологичен център магнитудът е бил 5,7.
Епицентърът е бил край източните брегове на Тайван, на дълбочина от 2 километра. Трусът е продължил около двайсет секунди, разказват очевидци в Тайпе.
/ГГ/
GG1221NF.018
Тайван - земетресение
Силно земетресение разтърси Тайван
Тайпе, 3 януари /БТА/
Силно земетресение разтърси Тайван, предадоха световните агенции.
Според Централното метеорологично бюро магнитудът е бил 6, а според Европейско-Средиземноморския сеизмологичен център магнитудът е бил 5,7.
Епицентърът е бил край източните брегове на Тайван, на дълбочина от 2 километра. Трусът е продължил около двайсет секунди, разказват очевидци в Тайпе.
/ГГ/