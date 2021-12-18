Земетресение с магнитуд 4,4 разтърси Северна Италия и бе силно усетено в Милано
NF 13:34:31 18-12-2021
MY1331NF.002
Италия - земетресение
Земетресение с магнитуд 4,4 разтърси
Северна Италия и бе силно усетено
в Милано
Рим, 18 декември /БТА/
Земетресение с магнитуд 4,4 разлюля днес Северна Италия, съобщиха осведомителните агенции, позовавайки се на Италианския институт по геофизика и вулканология. Не се съобщава за пострадали и разрушения.
Епицентърът е бил в градчето Бонате Сото, недалеч от град Бергамо, а огнището - на дълбочина от 26 километра. Трусът е бил силно усетен в близкия град Милано. /МИМ/
MY1331NF.002
Италия - земетресение
Земетресение с магнитуд 4,4 разтърси
Северна Италия и бе силно усетено
в Милано
Рим, 18 декември /БТА/
Земетресение с магнитуд 4,4 разлюля днес Северна Италия, съобщиха осведомителните агенции, позовавайки се на Италианския институт по геофизика и вулканология. Не се съобщава за пострадали и разрушения.
Епицентърът е бил в градчето Бонате Сото, недалеч от град Бергамо, а огнището - на дълбочина от 26 километра. Трусът е бил силно усетен в близкия град Милано. /МИМ/