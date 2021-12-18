Земетресение с магнитуд 4,4 разтърси Северна Италия и бе силно усетено в Милано 18 декември 2021 / 13:33 Tweet

NF 13:34:31 18-12-2021

MY1331NF.002

Италия - земетресение



Земетресение с магнитуд 4,4 разтърси

Северна Италия и бе силно усетено

в Милано





Рим, 18 декември /БТА/

Земетресение с магнитуд 4,4 разлюля днес Северна Италия, съобщиха осведомителните агенции, позовавайки се на Италианския институт по геофизика и вулканология. Не се съобщава за пострадали и разрушения.

Епицентърът е бил в градчето Бонате Сото, недалеч от град Бергамо, а огнището - на дълбочина от 26 километра. Трусът е бил силно усетен в близкия град Милано. /МИМ/



