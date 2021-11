МИА: ФИТР за първи път инвестира в развитие на иновативна инфраструктура 22 ноември 2021 / 22:20 Tweet

Скопие, 22 ноември /БТА/

Фондът за иновации и технологично развитие /ФИТР/ на Република Северна Македония за първи път инвестира в развитие на иновативна инфраструктура чрез проектите "ФабЛаб Скопие" на ЦИРКО, "ФЕИТ ФабЛаб" на ФЕИТ и "Инно ФабЛаб" на ИНО Тех Клуб Щип, които са избрани за съфинансиране в рамките на "Предизвикателство за създаване на лаборатории за производство на ФАБ Лабс - Младите създават", предаде специално за БТА агенция МИА.

Макар първоначално предвиденият бюджет да възлизаше на девет милиона денара, поради големия брой качествени проекти ФИТР осигури допълнителни средства, с които финансирането възлиза на почти 12 милиона денара, а подкрепящите институции ще вложат около 2,5 милиона денара собствени средства.

Трите проекта, намиращи се в техническия кампус в Скопие, ще осигурят достъп до съвременни технологии за средношколци, студенти и младежи. Една от дейностите, както беше посочено на днешната панел дискусия, на която бяха обявени получателите на финансова подкрепа за предизвикателството за създаване на лаборатории за производство ФАБ ЛАБС "Младите създават", ще бъде менторство с обучение на средношколците, студентите и младежите, а на компаниите ще послужат като трамплин за развитие на производства, за които нямат достатъчно кадри или условия.

"Тези три проекта се откроиха още при първата оценка, бяха направени отлично и отговарят на всички заложени критерии. И трите проекта имаха писма за подкрепа от авторитетни компании и институции, което вдъхва увереност, че ще бъдат реализирани успешно", каза Ядранка Аризанковска от Стопанската камара, която е член на Комисията за оценка и избор.

Тя поиска средношколците, студентите и младежите да бъдат включени в лабораториите още в самото начало с цел по-късно да се включат по-лесно в процеса на производство на компаниите, в които ще започнат работа.

Както каза Игор Йорданов от Сдружението "Ино тех клуб Щип", чиято лаборатория ще бъде настанена в помещенията на Технологичния факултет в Скопие, предизвикателство ще бъде да намерят и формират добри екипи, в които 40 процента ще бъдат момичета, както и да свържат екипите с техните ментори с качествени и добри идеи. Затова, посочи той, ще им трябва подкрепа от ФИТР в частта за включването в мрежата и промоцията.

За Огнен Тутески от Центъра за проучвания, развитие и поседователно образование ЦИРКО ДООЕЛ Скопие, чиято лаборатория ще бъде в Машинния факултет, предизвикателство ще бъде да се оборудва мястото, което са получили от факултета и да се увеличи, както каза, видимостта на лабораторията. Затова поиска подкрепа от ФИТР в частта за маркетинг и промоция. Той добави, че ще им бъде необходима и административна подкрепа от ФИТР, за да могат да предадат своя опит.

Живко Коколански от Факултета по електротехника и информационни технологии /ФЕИТ/ каза, че един вид предизвикателство е пандемията, но главно предизвикателство за тях ще бъде доставката на специално оборудване и изграждането на напълно ново пространство от 100 кв.метра в кампуса, в който ще бъде настанена лабораторията. Той поиска трите лаборатории да бъдат свързани и с останалите ползватели на ФИТР.

Обща бе оценката, че е необходимо ФАБ ЛАБ лаборатории да има в цялата страна, а не те да бъдат съсредоточени само в Скопие. Затова призоваха и останалите университети в страната да кандидатстват за такива проекти.

Катерина Кречева, ръководител на Сектора за програми в областта на образованието, проучването, развитието и иновациите при ФИТР посочи, че Фондът за първи път тази година даде обява за финансиране на иновативна инфраструктура, която подразбира технически пространствени условия, които ще дадат възможност на средношколците, студентите и младежите за достъп до най-нови технологии, като 3Д принтери, лазерни и CNC машини, на които те да приложат своите знания и да реализират идеите си в прототип до серийно производство.

Центърът за изследвания, развитие и континуирано образование /ЦИРКО/, който е основан от Машинния факултет в Скопие /МФС/, ще създаде "ФАБ ЛАБ Скопие", в която ще бъдат предоставени на разположение дигиталните библиотеки на МФС, както и други две лаборатории, където се намират индустриалните 3Д принтери, машините за обработка на полимери, за обработка на метали и оборудване за изпитване на механични характеристики. Първостепенна целева група ще бъдат средношколците, студентите и дипломираните младежи, а втора група - отделни професионалисти, компании, дизайнери и творци, както и учителите в средните училища. Предвиден е физически достъп за лица с проблеми в движението, както и за лица с проблеми в слуха. Планирани са специални дейности, с които ще се промотират техническите науки /STEM/ сред жените на различна възраст.

Факултетът по електротехника и информационни технологии в Скопие, който ще създаде "ФЕИТ ФабЛаб", ще предложи основни курсове и курсове за напреднали и менторство в няколко области, като моделиране за 3Д печатане и работа с 3Д принтер, практична електроника и микрокомпютърни системи за вграждане, свободен и открит софтуер и др. В рамките на лабораторията ще продължат да се организират лятна школа за дизайн на микрокомютърни системи за вграждане, работилница "Технология за тебе", студентска програма Innovations in Smart Anything Everywhere - INNO-SAE, РобоМак - международна работилница за роботика и изкуствен интелект и лятна школа за мултимедийни технологии.

Приходите, които ще бъдат осигурени от средствата, получени чрез експертната помощ на кадрите на ФЕИТ, както и използването на лабораторията от страна на заинтересувани ползватели от частния сектор, които могат да я използват като one-stop-shop за свои собствени нужди за развитие и изследователски нужди, ще бъдат инвестирани в по-нататъшното развитие и осигуряване на трайност на лабораторията.

Третият подкрепен проект "Inno Fab Lab", осъществяван от ИНО ТЕХ КЛУБ Щип, ще даде възможност на около 50 средношколци и студенти да се включат в работа по конкретни проекти, които като резултат ще доведат до развитие на най-малко шест прототипа на продукти. Лабораторията ще бъде разположена в Технологично-металургичния факултет в Скопие, а екипите ще бъдат съставени от по 6-8 млади хора, като главното условие е най-малко 40 процента от членовете на екипа да са момичета. В продължение на четиримесечната работа с ментори в лабораторията"Inno Fab Lab" за производство екипите ще имат възможност да надградят техническите си познания и умения, да натрупат опит с работа в екип и да научат как да развиват идеята до продукт-протопип. /РА/

