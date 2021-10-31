Начало / Водещи новини

Столични полицаи изясняват факти и обстоятелства около инцидент, станал вчера в София

Столични полицаи изясняват факти и обстоятелства около инцидент, станал вчера в София

NF 12:45:32 31-10-2021
RM1243NF.024
МВР - инцидент

Столични полицаи изясняват факти и обстоятелства около инцидент, станал вчера в София


София, 31 октомври /София Господинова, БТА/
Столични полицаи изясняват факти и обстоятелства около инцидент, станал вчера в София, съобщиха от МВР.
Сигналът в полицията бил получен около 17.30 часа вчера. По първоначални данни в офис на бул. "Дондуков" нахлули десетина лица, които разхвърляли вещи и предмети, намиращи се в помещението и се оттеглили. Няма данни за пострадали.
На място незабавно са изпратени полицейски екипи, които снели сведения от ползвателите на офиса.
По случая е образувано досъдебно производство, работата по което продължава.

/РУМ/

Водещите новини 31.10.2021

Още новини

Времето за  31 октомври 2021

Варна

10° / 15° C
понеделник 10° / 16° C
вторник / 16° C

Пловдив

/ 13° C
понеделник / 15° C
вторник / 14° C

София

/ 11° C
понеделник / 13° C
вторник / 15° C

Валутни курсове

EUR EUR 1.9558
USD USD 1.6795
CHF CHF 1.8432