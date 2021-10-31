Столични полицаи изясняват факти и обстоятелства около инцидент, станал вчера в София
NF 12:45:32 31-10-2021
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МВР - инцидент
Столични полицаи изясняват факти и обстоятелства около инцидент, станал вчера в София
София, 31 октомври /София Господинова, БТА/
Столични полицаи изясняват факти и обстоятелства около инцидент, станал вчера в София, съобщиха от МВР.
Сигналът в полицията бил получен около 17.30 часа вчера. По първоначални данни в офис на бул. "Дондуков" нахлули десетина лица, които разхвърляли вещи и предмети, намиращи се в помещението и се оттеглили. Няма данни за пострадали.
На място незабавно са изпратени полицейски екипи, които снели сведения от ползвателите на офиса.
По случая е образувано досъдебно производство, работата по което продължава.
/РУМ/