Британската полиция съобщи, че убийството на депутата Дейвид Еймс е обявено за случай на тероризъм
NF 03:31:01 16-10-2021
NN0326NF.016
.
Британската полиция съобщи,
че убийството на депутата Дейвид Еймс е
обявено за случай на тероризъм
Лондон, 16 октомври /БТА/
Полицията в Лондон съобщи, че убийството вчера на британския депутат Дейвид Еймс в Есекс е обявено за случай на тероризъм, предаде Ройтерс./НН/
NN0326NF.016
.
Британската полиция съобщи,
че убийството на депутата Дейвид Еймс е
обявено за случай на тероризъм
Лондон, 16 октомври /БТА/
Полицията в Лондон съобщи, че убийството вчера на британския депутат Дейвид Еймс в Есекс е обявено за случай на тероризъм, предаде Ройтерс./НН/