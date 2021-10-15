Британската полиция съобщи, че убийството на депутата Дейвид Еймс е обявено за случай на тероризъм 16 октомври 2021 / 03:30 Tweet

NF 03:31:01 16-10-2021

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Британската полиция съобщи,

че убийството на депутата Дейвид Еймс е

обявено за случай на тероризъм





Лондон, 16 октомври /БТА/

Полицията в Лондон съобщи, че убийството вчера на британския депутат Дейвид Еймс в Есекс е обявено за случай на тероризъм, предаде Ройтерс./НН/



