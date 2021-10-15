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Британската полиция съобщи, че убийството на депутата Дейвид Еймс е обявено за случай на тероризъм

NF 03:31:01 16-10-2021
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Британската полиция съобщи,
че убийството на депутата Дейвид Еймс е
обявено за случай на тероризъм


Лондон, 16 октомври /БТА/
Полицията в Лондон съобщи, че убийството вчера на британския депутат Дейвид Еймс в Есекс е обявено за случай на тероризъм, предаде Ройтерс./НН/

Водещите новини 16.10.2021

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