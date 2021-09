NF 17:14:31 20-09-2021

ЕС - проекти - млади учени - допълнено



Български проекти са сред победителите в конкурса на ЕС за млади учени за периода 2020-2021





София, 20 септември /Лора Метанова, Димитрина Ветова, БТА/

Български проекти са сред победителите в конкурса на ЕС за млади учени за периода 2020-2021 г., съобщиха от Представителството на ЕК в България.

Европейската комисия е обявила вчера победителите в 32-то издание на конкурса на ЕС за млади учени, като награди се връчват на шест проекта от България, Германия, Ирландия, Испания, Турция и Украйна.

Младите български учени са спечелили първа и втора награда на основното жури, и две награди на партньорските организации, отбелязва пресцентърът на Министерството на образованието и науката.

Виктор Колев, с проекта Neural Abstract Reasoner, спечели първа награда и 7000 евро. Той е студент в Станфорд, а негови научни ръководители са д-р Светлин Пенков и д-р Богдан Георгиев.

Йордан Цветков, с проекта Training Quadrupeds to Walk via Evolution Strategies and Sinusoidal Activation Functions, спечели втора награда и 5000 евро. Йордан е студент в Единбург и е стажант в лабораторията на проф. Субраманиан Рамамурти.

Христо Тодоров, с проекта Limited Query Black Box Adversarial Attacks in the Real World, спечели наградата на Internaitonal Swiss Talent Forum. Неговата разработка бе започната на лятната изследователска школа на Ученическия институт към Института по математика и информатика на БАН, под ръководството на Кристиян Георгиев, български участник в EUCYS за 2015 г. Христо Тодоров е ученик в Природоматематическата гимназия "Проф. Емануил Иванов" в Кюстендил.

Теодор Кирилов, с проекта Image Analysis Of Single DNA Molecules, спечели наградата на European Synchrotron Radiation Facility. Разработката му е създадена под ръководството на доц. д-р Анастас Господинов от ИМБ-БАН и се използва в института. Теодор Кирилов е ученик от Софийската математическа гимназия.

Селекцията на българските участници се осъществява чрез националния конкурс "Млади таланти", организиран съвместно от МОН и от Института по математика и информатика на БАН /ИМИ-БАН/. Подготовката на участниците също се организира от МОН и ИМИ-БАН, и е частично финансирана по програмата "Образование с наука".

Конкурсът на ЕС за млади учени е създаден от Европейската комисия през 1989 г., за да насърчи сътрудничеството и обмена между младите учени и да им даде възможност да бъдат наставлявани от някои от най-изтъкнатите изследователи в Европа, отбелязват от Представителството на ЕК в България. Той има за цел и да насърчи младите хора да се обучават в областта на науките, технологиите, инженерството и математиката, и да се стремят към кариера в областта на науката.

Тази година са участвали 158 обещаващи млади учени на възраст между 14 и 20 години, идващи от 34 държави. Учениците са представили 114 различни проекта пред международно жури на известни учени. Победителите са получили общо 93000 евро под формата на награди, разпределени между 18-те основни награди, както и други награди, като посещения на някои от най-иновативните организации и дружества в Европа.







