България ще бъде домакин на 30-ата Генерална асамблея

на Асоциацията на балканските информационни агенции -

Югоизточна Европа





Прищина, 18 септември /БТА/

Трийсетата Генерална асамблея на Асоциацията на балканските информационни агенции - Югоизточна Европа /Association of the Balkan News Agencies - Southeast Europe (ABNA-SE)/ ще се проведе в България през 2022 г., решиха единодушно членовете на асоциацията в столицата на Косово Прищина. Тогава Българската телеграфна агенция (БТА) ще поеме и председателството на ABNA-SE.

Генералният директор на БТА Кирил Вълчев предложи темата да бъде "Заедно за истината" ("Together for TRUTH") и по време на форума в България да бъдат обсъдени правилата за "Balkan News Room" като общо място за новини от балканските страни. Вълчев предложи информационните агенции от 12-те балкански страни - членки на ABNA-SE всеки ден взаимно да си изпращат водещи новини от своите страни, които да бъдат разпространявани от всички останали агенции. Проектът за правилата ще бъде подготвен от триото на агенциите настоящ, предишен и бъдещ президент на организацията - Косово, Албания и България заедно с избрания днес нов генерален секретар на асоциацията Бранка-Габриела Войводич, генерален директор на информационната агенция на Хърватия ХИНА.

Юбилейната Генерална асамблея на балканските агенции ще се проведе в навечерието на 125-ата годишнина от създаването на БТА и ще бъде посветена на паметта на предишния генерален директор Максим Минчев. Асоциацията учреди награда за журналистика на негово име, посветена на приятелството между балканските народи, която ще бъде връчена за първи път на форума в България.

В България ще бъде взето и решението по кандидатурата за членство в ABNA-SE на МИНА (MINA) - информационната агенция на Черна гора.

БТА е член-основател на ABNA-SE, професионална асоциация с нестопанска цел на информационните агенции в Югоизточна Европа, създадена през 1995 г. с цел развиване на сътрудничество между информационните агенции-членки, както и подпомагане на изграждането на климат на мир, приятелство, сигурност, сътрудничество на Балканите и в Югоизточна Европа.



