Почина Жан-Пол Белмондо
NF 17:56:02 06-09-2021
NS1752NF.006
Франция - кино - кончина
Почина
Жан-Пол
Белмондо
Париж, 6 септември /БТА/
На 88 години почина легендарният френски актьор Жан-Пол Белмондо, предаде Франс прес, като се позова на неговия адвокат.
"Той бе много уморен от известно време. Угасна спокойно", съобщи адвокат Мишел Годест пред агенцията.
Жан-Пол Белмондо е починал днес в дома си в Париж.
Легенда на френското кино, той се е снимал в 80 филма. Незабравими ще останат ролите му във филми като "До последен дъх" и "Гиньоло", в който виси от хеликоптер над Венеция, отбелязва АФП.
/НС/
NS1752NF.006
Франция - кино - кончина
Почина
Жан-Пол
Белмондо
Париж, 6 септември /БТА/
На 88 години почина легендарният френски актьор Жан-Пол Белмондо, предаде Франс прес, като се позова на неговия адвокат.
"Той бе много уморен от известно време. Угасна спокойно", съобщи адвокат Мишел Годест пред агенцията.
Жан-Пол Белмондо е починал днес в дома си в Париж.
Легенда на френското кино, той се е снимал в 80 филма. Незабравими ще останат ролите му във филми като "До последен дъх" и "Гиньоло", в който виси от хеликоптер над Венеция, отбелязва АФП.
/НС/