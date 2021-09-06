Почина Жан-Пол Белмондо 6 септември 2021 / 17:55 Tweet

Снимка: AP

NF 17:56:02 06-09-2021

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Франция - кино - кончина



Почина

Жан-Пол

Белмондо





Париж, 6 септември /БТА/

На 88 години почина легендарният френски актьор Жан-Пол Белмондо, предаде Франс прес, като се позова на неговия адвокат.

"Той бе много уморен от известно време. Угасна спокойно", съобщи адвокат Мишел Годест пред агенцията.

Жан-Пол Белмондо е починал днес в дома си в Париж.

Легенда на френското кино, той се е снимал в 80 филма. Незабравими ще останат ролите му във филми като "До последен дъх" и "Гиньоло", в който виси от хеликоптер над Венеция, отбелязва АФП.



/НС/



