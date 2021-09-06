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Почина Жан-Пол Белмондо

France Obit Belmondo
Снимка: AP
NF 17:56:02 06-09-2021
NS1752NF.006
Франция - кино - кончина

Почина
Жан-Пол
Белмондо


Париж, 6 септември /БТА/
На 88 години почина легендарният френски актьор Жан-Пол Белмондо, предаде Франс прес, като се позова на неговия адвокат.
"Той бе много уморен от известно време. Угасна спокойно", съобщи адвокат Мишел Годест пред агенцията.
Жан-Пол Белмондо е починал днес в дома си в Париж.
Легенда на френското кино, той се е снимал в 80 филма. Незабравими ще останат ролите му във филми като "До последен дъх" и "Гиньоло", в който виси от хеликоптер над Венеция, отбелязва АФП.

/НС/

Водещите новини 06.09.2021

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