Специална награда на журито за филма "Сестри" на Дина Дума в Карлови Вари 29 август 2021 / 20:33

Република Северна Македония - филм



Специална награда на журито за филма

"Сестри" на Дина Дума в

Карлови Вари





Скопие, 29 август /БТА/

Филмът "Сестри" с режисьор Дина Дума на "Лист Продукция" спечели специалната награда на журито (East of the West Special Jury Prize) на церемонията по закриването на 55-тото издание на престижния филмов фестивал в Карлови Вари, Република Чехия, която се състоя снощи, съобщи специално за БТА агенция МИА.

Международното жури на програмата "Източно от Запада" в състав Алиса Гелзе от Латвия, Атанас Георгиев от Северна Македония, Михал Хогенауер от Чехия, Тоня Мишиали от Кипър и Ариел Швейцер от Израел избраха носителите на единствените две награди в тази селекция и те са East of the West Special Jury Prize с допълнителна сума от 15 000 долара за най-добър филм и East of the West Special Jury Prize с допълнителна сума от 10 000 долара. И при двете награди финансовата чат от наградата е поделена по равно между режисьора и продуцента на наградения филм.

Фестивалът се проведе от 20 до 28 август, а филмът бе част от официалната конкурсна програма "Източно от Запада", селекция, предназначена за автори на първи и втори пълнометражен филм от Центална и Източна Европа, Балканите, страните от бившия Съветски съюз, Близкия изток и Северна Африка.

Филмовият фестивал в Карлови Вари е най-големият фестивал в Република Чехия и най-престижния в Централна и Източна Европа. Той е един от най-старите филмови фестивали от категория А, заедно с фестивалите в Кан, Берлин, Венеция, Локарно, Сан Себастиян.

"Сестри" е история за две тинейджърки, чието приятелство е поставено на тест, когато те са изправени пред последиците от своето поведение.

Главните роли играят Антония Белазелкоска и Миа Жиро. Продуцент на филма е Мариана Димитрова, сценарият е на Дина Дума и Мартин Иванов, оператор е Наум Доксевски, монтажист Мартин Иванов, сценографията е на Кирил Спасевски и Симо Бранов, костюмите са на Роза Ристовска, грим Жанета Димитриевска, а музиката е на Игор Василев-Новоградска.

"Сестри" е подкрепен от Агенцията за филми на Република Северна Македония и е регионална копродукция между Северна Македония, Черна гора и Косово.

/Светла Митева/





