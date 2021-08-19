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САЩ евакуираха близо 3000 души от Кабул вчера, съобщи Белият дом

NF 08:50:31 20-08-2021
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Афганистан - САЩ - евакуация

САЩ евакуираха близо 3000 души
от Кабул вчера,
съобщи Белият дом


Вашингтон, 20 август /БТА/
Съединените щати евакуираха близо 3000 души от Кабул вчера, съобщи представител на Белия дом, цитиран от Ройтерс.
"На 19 август Съединените щати евакуираха от летището в Кабул с 16 самолета С-17 близо 3000 души, сред които 350 американски граждани, посочи източникът. Той уточни, че от 14 август САЩ са евакуирали от Кабул общо 9000 души.
/ПА/

Водещите новини 20.08.2021

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