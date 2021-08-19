САЩ евакуираха близо 3000 души от Кабул вчера, съобщи Белият дом 20 август 2021 / 08:50 Tweet

NF 08:50:31 20-08-2021

PA0847NF.004

Афганистан - САЩ - евакуация



САЩ евакуираха близо 3000 души

от Кабул вчера,

съобщи Белият дом





Вашингтон, 20 август /БТА/

Съединените щати евакуираха близо 3000 души от Кабул вчера, съобщи представител на Белия дом, цитиран от Ройтерс.

"На 19 август Съединените щати евакуираха от летището в Кабул с 16 самолета С-17 близо 3000 души, сред които 350 американски граждани, посочи източникът. Той уточни, че от 14 август САЩ са евакуирали от Кабул общо 9000 души.

/ПА/



