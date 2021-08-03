NF 18:43:31 03-08-2021

RM1842NF.040

Антония Валентинова - биография



Д-р Антония Валентинова е предложена за министър без портфейл по ромските въпроси в проектокабинета на Пламен Николов





София, 3 август /БТА/

Д-р Антония Валентинова е предложена за министър без портфейл по ромските въпроси в проектокабинета на Пламен Николов.

Д-р Валентинова е лекар, анестезиолог. Завършила е Медицинския университет-София. Работи като лекар-ординатор в Спешна помощ и лекар-специализант "Анестезиология и интензивно лечение". Говори 4 езика. На 27 години.



/РУМ/



