Д-р Антония Валентинова е предложена за министър без портфейл по ромските въпроси в проектокабинета на Пламен Николов
NF 18:43:31 03-08-2021
RM1842NF.040
Антония Валентинова - биография
Д-р Антония Валентинова е предложена за министър без портфейл по ромските въпроси в проектокабинета на Пламен Николов
София, 3 август /БТА/
Д-р Антония Валентинова е предложена за министър без портфейл по ромските въпроси в проектокабинета на Пламен Николов.
Д-р Валентинова е лекар, анестезиолог. Завършила е Медицинския университет-София. Работи като лекар-ординатор в Спешна помощ и лекар-специализант "Анестезиология и интензивно лечение". Говори 4 езика. На 27 години.
/РУМ/