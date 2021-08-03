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Д-р Антония Валентинова е предложена за министър без портфейл по ромските въпроси в проектокабинета на Пламен Николов

ИТН – проектокабинет - Антония Валентинова
Снимка: БТА

NF 18:43:31 03-08-2021
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Антония Валентинова - биография

Д-р Антония Валентинова е предложена за министър без портфейл по ромските въпроси в проектокабинета на Пламен Николов


София, 3 август /БТА/
Д-р Антония Валентинова е предложена за министър без портфейл по ромските въпроси в проектокабинета на Пламен Николов.
Д-р Валентинова е лекар, анестезиолог. Завършила е Медицинския университет-София. Работи като лекар-ординатор в Спешна помощ и лекар-специализант "Анестезиология и интензивно лечение". Говори 4 езика. На 27 години.

/РУМ/

Водещите новини 03.08.2021

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