Лудогорец победи Берое и стана шампион 4 май 2021 / 21:45 Tweet

NF 21:44:31 04-05-2021

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Футбол - първенство на Първа лига - резултати и класиране



Лудогорец победи

Берое и стана

шампион





София, 4 май (БТА).

Първенство на България, срещи от 27-ия кръг на efbet Лига:



Първа група (1-6 място):

Лудогорец (Разград) - Берое (Стара Загора) - 3:1

ЦСКА-София - Арда (Кърджали) - 1:0

Локомотив 1926 (Пловдив) - ФК ЦСКА 1948 (София) отложен



Втора група (7-10 място):

5 май, 17:30 часа:

Черно море (Варна) - Ботев (Пловдив)

5 май, 19:45 часа:

Царско село 2015 (София) - Левски (София)



Трета група (11-14 място):

Ботев (Враца) - Етър ВТ (Велико Търново) 2:0

Славия (София) - Монтана 1:1



временно ласиране:

1. ЛУДОГОРЕЦ 27 20 4 2 62:19 67 точки

2. ЦСКА-София 27 15 8 4 40:20 53

3. Локомотив (Пловдив) 26 15 7 4 41:19 52

4. Арда (Кърджали) 27 12 9 6 36:30 45

5. ЦСКА 1948 26 10 8 8 34:30 38

6. Берое 27 10 7 10 39:31 37

- - - - -

7. Черно море 26 10 7 9 27:25 37

8. Царско село 26 9 7 10 29:27 34

9. Левски 26 7 7 12 25:27 28

10. Ботев (Пловдив) 26 5 9 12 25:46 24

- - - -

11. Ботев (Враца) 27 7 4 16 28:39 25

12. Славия 27 6 6 15 20:41 24

13. Етър 27 4 10 13 20:47 22

14. Монтана 27 4 9 14 22:47 21





(БД)/БД/



