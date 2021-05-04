Лудогорец победи Берое и стана шампион
NF 21:44:31 04-05-2021
BD2143NF.021
Футбол - първенство на Първа лига - резултати и класиране
Лудогорец победи
Берое и стана
шампион
София, 4 май (БТА).
Първенство на България, срещи от 27-ия кръг на efbet Лига:
Първа група (1-6 място):
Лудогорец (Разград) - Берое (Стара Загора) - 3:1
ЦСКА-София - Арда (Кърджали) - 1:0
Локомотив 1926 (Пловдив) - ФК ЦСКА 1948 (София) отложен
Втора група (7-10 място):
5 май, 17:30 часа:
Черно море (Варна) - Ботев (Пловдив)
5 май, 19:45 часа:
Царско село 2015 (София) - Левски (София)
Трета група (11-14 място):
Ботев (Враца) - Етър ВТ (Велико Търново) 2:0
Славия (София) - Монтана 1:1
временно ласиране:
1. ЛУДОГОРЕЦ 27 20 4 2 62:19 67 точки
2. ЦСКА-София 27 15 8 4 40:20 53
3. Локомотив (Пловдив) 26 15 7 4 41:19 52
4. Арда (Кърджали) 27 12 9 6 36:30 45
5. ЦСКА 1948 26 10 8 8 34:30 38
6. Берое 27 10 7 10 39:31 37
- - - - -
7. Черно море 26 10 7 9 27:25 37
8. Царско село 26 9 7 10 29:27 34
9. Левски 26 7 7 12 25:27 28
10. Ботев (Пловдив) 26 5 9 12 25:46 24
- - - -
11. Ботев (Враца) 27 7 4 16 28:39 25
12. Славия 27 6 6 15 20:41 24
13. Етър 27 4 10 13 20:47 22
14. Монтана 27 4 9 14 22:47 21
(БД)/БД/
BD2143NF.021
Футбол - първенство на Първа лига - резултати и класиране
Лудогорец победи
Берое и стана
шампион
София, 4 май (БТА).
Първенство на България, срещи от 27-ия кръг на efbet Лига:
Първа група (1-6 място):
Лудогорец (Разград) - Берое (Стара Загора) - 3:1
ЦСКА-София - Арда (Кърджали) - 1:0
Локомотив 1926 (Пловдив) - ФК ЦСКА 1948 (София) отложен
Втора група (7-10 място):
5 май, 17:30 часа:
Черно море (Варна) - Ботев (Пловдив)
5 май, 19:45 часа:
Царско село 2015 (София) - Левски (София)
Трета група (11-14 място):
Ботев (Враца) - Етър ВТ (Велико Търново) 2:0
Славия (София) - Монтана 1:1
временно ласиране:
1. ЛУДОГОРЕЦ 27 20 4 2 62:19 67 точки
2. ЦСКА-София 27 15 8 4 40:20 53
3. Локомотив (Пловдив) 26 15 7 4 41:19 52
4. Арда (Кърджали) 27 12 9 6 36:30 45
5. ЦСКА 1948 26 10 8 8 34:30 38
6. Берое 27 10 7 10 39:31 37
- - - - -
7. Черно море 26 10 7 9 27:25 37
8. Царско село 26 9 7 10 29:27 34
9. Левски 26 7 7 12 25:27 28
10. Ботев (Пловдив) 26 5 9 12 25:46 24
- - - -
11. Ботев (Враца) 27 7 4 16 28:39 25
12. Славия 27 6 6 15 20:41 24
13. Етър 27 4 10 13 20:47 22
14. Монтана 27 4 9 14 22:47 21
(БД)/БД/