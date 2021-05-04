Лудогорец стана шампион на България 4 май 2021 / 21:43 Tweet

NF 21:43:01 04-05-2021

BD2142NF.020

Футбол - първенство на Първа лига - резултати и голмайстори



Лудогорец стана

шампион на

България





София, 4 май (БТА).

Първенство на България, срещи от 27-ия кръг на efbet Лига:



Първа група (1-6 място):

Лудогорец 1945 (Разград) - Берое (Стара Загора) - 3:1 (1:1)

голмайстор: 1:0 Кирил Десподов 29, 1:1 Гаюс Макута 38-дузпа, 2:1 Доминик Янков 79, 3:1 Клаудиу Кешеру 83

Локомотив 1926 (Пловдив) - ФК ЦСКА 1948 (София) отложен

ЦСКА-София - Арда 1924 (Кърджали) - 1:0 (0:0)

голмайстор: 1:0 Юрген Матай 88



Втора група (7-10 място):

5 май, 17:30 часа:

Черно море (Варна) - Ботев (Пловдив)

5 май, 19:45 часа:

Царско село 2015 (София) - Левски (София)



Трета група (11-14 място):

Ботев (Враца) - Етър ВТ (Велико Търново) 2:0 (0:0)

голмайстори: 1:0 Дориян Бабунски 78, 2:0 Чавдар Ивайлов 90+2

червен картон: Ловре Кнежевич (Етър)- 48-а минута

- - -

Славия (София) - Монтана 1:1 (1:1)

голмайстори: 0:1 Андреа Христов 10-автогол, 1:1 Георги Вълчев 45





(БД)/БД/



