Лудогорец стана шампион на България
NF 21:43:01 04-05-2021
BD2142NF.020
Футбол - първенство на Първа лига - резултати и голмайстори
Лудогорец стана
шампион на
България
София, 4 май (БТА).
Първенство на България, срещи от 27-ия кръг на efbet Лига:
Първа група (1-6 място):
Лудогорец 1945 (Разград) - Берое (Стара Загора) - 3:1 (1:1)
голмайстор: 1:0 Кирил Десподов 29, 1:1 Гаюс Макута 38-дузпа, 2:1 Доминик Янков 79, 3:1 Клаудиу Кешеру 83
Локомотив 1926 (Пловдив) - ФК ЦСКА 1948 (София) отложен
ЦСКА-София - Арда 1924 (Кърджали) - 1:0 (0:0)
голмайстор: 1:0 Юрген Матай 88
Втора група (7-10 място):
5 май, 17:30 часа:
Черно море (Варна) - Ботев (Пловдив)
5 май, 19:45 часа:
Царско село 2015 (София) - Левски (София)
Трета група (11-14 място):
Ботев (Враца) - Етър ВТ (Велико Търново) 2:0 (0:0)
голмайстори: 1:0 Дориян Бабунски 78, 2:0 Чавдар Ивайлов 90+2
червен картон: Ловре Кнежевич (Етър)- 48-а минута
- - -
Славия (София) - Монтана 1:1 (1:1)
голмайстори: 0:1 Андреа Христов 10-автогол, 1:1 Георги Вълчев 45
(БД)/БД/
BD2142NF.020
Футбол - първенство на Първа лига - резултати и голмайстори
Лудогорец стана
шампион на
България
София, 4 май (БТА).
Първенство на България, срещи от 27-ия кръг на efbet Лига:
Първа група (1-6 място):
Лудогорец 1945 (Разград) - Берое (Стара Загора) - 3:1 (1:1)
голмайстор: 1:0 Кирил Десподов 29, 1:1 Гаюс Макута 38-дузпа, 2:1 Доминик Янков 79, 3:1 Клаудиу Кешеру 83
Локомотив 1926 (Пловдив) - ФК ЦСКА 1948 (София) отложен
ЦСКА-София - Арда 1924 (Кърджали) - 1:0 (0:0)
голмайстор: 1:0 Юрген Матай 88
Втора група (7-10 място):
5 май, 17:30 часа:
Черно море (Варна) - Ботев (Пловдив)
5 май, 19:45 часа:
Царско село 2015 (София) - Левски (София)
Трета група (11-14 място):
Ботев (Враца) - Етър ВТ (Велико Търново) 2:0 (0:0)
голмайстори: 1:0 Дориян Бабунски 78, 2:0 Чавдар Ивайлов 90+2
червен картон: Ловре Кнежевич (Етър)- 48-а минута
- - -
Славия (София) - Монтана 1:1 (1:1)
голмайстори: 0:1 Андреа Христов 10-автогол, 1:1 Георги Вълчев 45
(БД)/БД/