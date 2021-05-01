Българският патриарх Неофит получи Благодатния огън от Йерусалим 1 май 2021 / 22:58 Tweet

NF 22:58:01 01-05-2021

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патриарх Неофит - Благодатен огън - Йерусалим



Българският патриарх Неофит

получи Благодатния огън

от Йерусалим





София, 1 май /Димитрина Ветова, БТА/

Негово Светейшество българският патриарх Неофит получи Благодатния огън от Йерусалим, който по-рано днес снизходи на Божи гроб. Огънят бе донесен в Патриаршеския дом в Софийската света митрополия от Негово Високопреосвещенство Врачанския митрополит Григорий, който оглавяваше българската делегация в Йерусалим, съобщиха от Българската патриаршия.

След изпяване на тропара "Възкресение Твое, Христе Спасе", Негово Светейшество патриарх Неофит е пожелал радостно посрещане на празника Възкресение Христово на целия български народ.

Тази вечер тържествените богослужения в страната ще започнат точно в полунощ, като ще се възвести Христовото Възкресение в цялата страна.

(ДВ/КТ)/НН/



