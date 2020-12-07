Меркел и Путин обсъдиха в телефонен разговор Украйна и коронавирусните ваксини 7 декември 2020 / 18:30 Tweet

NF 18:31:01 07-12-2020

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Германия - Русия - Меркел - Путин - разговор



Меркел и Путин обсъдиха

в телефонен разговор Украйна

и коронавирусните ваксини





Москва, 7 декември /БТА/

Германският канцлер Ангела Меркел и руският президент Владимир Путин проведоха днес телефонен разговор, по време на който обсъдиха руската ваксина срещу коронавируса и конфликта в Украйна, предаде ДПА, като се позова на изявление на Кремъл.

Представител на германското правителство посочи, че двамата лидери са обсъдили и случая с отровения руски дисидент Алексей Навали.



/ГГ/

/ДИ/



