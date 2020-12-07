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Меркел и Путин обсъдиха в телефонен разговор Украйна и коронавирусните ваксини

NF 18:31:01 07-12-2020
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Германия - Русия - Меркел - Путин - разговор

Меркел и Путин обсъдиха
в телефонен разговор Украйна
и коронавирусните ваксини


Москва, 7 декември /БТА/
Германският канцлер Ангела Меркел и руският президент Владимир Путин проведоха днес телефонен разговор, по време на който обсъдиха руската ваксина срещу коронавируса и конфликта в Украйна, предаде ДПА, като се позова на изявление на Кремъл.
Представител на германското правителство посочи, че двамата лидери са обсъдили и случая с отровения руски дисидент Алексей Навали.

/ГГ/
/ДИ/

Водещите новини 07.12.2020

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