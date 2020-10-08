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Виден малийски политик, френска хуманитарна работничка и двама италианци са освободени от похитителите си, съобщиха властите в Мали

NF 00:15:31 09-10-2020
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Мали - Франция - Италия - освободени пленници

Виден малийски политик, френска хуманитарна
работничка и двама италианци са освободени
от похитителите си, съобщиха властите в Мали


Бамако, 9 октомври /БТА/
Малийският политик Сумайла Сисе и френската хуманитарна работничка Софи Петронен, които бяха отвлечени от свързани с Ал Каида екстремисти, бяха освободени, съобщи малийското президентство, цитирано от световните агенции.
Двамата пътуват със самолет за малийската столица Бамако, посочи в Туитър президентството.
Освен Сисе и Петронен са освободени и двама италианци - Никола Кякио и свещеникът Пиерлуиджи Макали, отвлечен през 2018 г. в Нигер, съобщи малко след това в комюнике малийското правителство, цитирано от Франс прес./ДИ/

Водещите новини 09.10.2020

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